Токеноміка PAWZONE (PAWZONE) Дізнайтеся ключову інформацію про PAWZONE (PAWZONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PAWZONE (PAWZONE) PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Офіційний вебсайт: https://www.pawzone.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Купити PAWZONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PAWZONE (PAWZONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PAWZONE (PAWZONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 186.30K $ 186.30K $ 186.30K Історичний максимум: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Історичний мінімум: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Поточна ціна: $ 0.0000003726 $ 0.0000003726 $ 0.0000003726 Дізнайтеся більше про ціну PAWZONE (PAWZONE)

Токеноміка PAWZONE (PAWZONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PAWZONE (PAWZONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAWZONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAWZONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAWZONE, досліджуйте ціну токена PAWZONE в реальному часі!

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