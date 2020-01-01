Токеноміка PAW (PAW) Дізнайтеся ключову інформацію про PAW (PAW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PAW (PAW) $PAW - це токен ERC-20 із загальним запасом в 1 квадрильйон. Народжений на блокчейні Ethereum, $PAW - це більше, ніж просто токен; це процвітаюча та активна частина динамічної спільноти PawChain. Оскільки $PAW продовжує зростати, він живить екосистему PawChain, уможливлюючи транзакції та полегшуючи управління спільнотою. Наші майбутні цілі для $PAW амбітні та багатообіцяючі. Токен розвинеться від свого поточного статусу токена ERC-20 до дійсно крос-ланцюгового активу. $PAW стане основою нашого рішення Layer-2, PawChain, що об'єднає всі наші утиліти разом. Він буде підтримувати нашу децентралізовану біржу PawSwap, рушійні свопи і опції стейкінга. $PAW також буде центральним елементом нашого запланованого ринку електронної комерції DeFi, платіжних карток, гаманців і багато чого іншого, що дозволить здійснювати транзакції в безперешкодному цифровому і фізичному світі. За допомогою нашого рішення третього рівня ми прагнемо з'єднати всі ланцюжки разом, створюючи справді взаємопов'язану екосистему. Таким чином, $PAW - це не просто токен, а ключовий елемент в пазлі децентралізованого майбутнього. Офіційний вебсайт: https://pawchain.net Whitepaper: https://www.pawecosystem.com/docs Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Купити PAW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PAW (PAW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PAW (PAW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,59M $ 5,59M $ 5,59M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 947,96T $ 947,96T $ 947,96T FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00000014998 $ 0,00000014998 $ 0,00000014998 Історичний мінімум: $ 0,000000000033609974 $ 0,000000000033609974 $ 0,000000000033609974 Поточна ціна: $ 0,000000005902 $ 0,000000005902 $ 0,000000005902 Дізнайтеся більше про ціну PAW (PAW)

Токеноміка PAW (PAW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PAW (PAW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAW, досліджуйте ціну токена PAW в реальному часі!

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