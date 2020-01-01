Токеноміка Particle Network (PARTI) Дізнайтеся ключову інформацію про Particle Network (PARTI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Particle Network (PARTI) Particle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн. Офіційний вебсайт: https://particle.network/ Whitepaper: https://whitepaper.particle.network/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Купити PARTI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Particle Network (PARTI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Particle Network (PARTI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,67M $ 47,67M $ 47,67M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 233,00M $ 233,00M $ 233,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 204,60M $ 204,60M $ 204,60M Історичний максимум: $ 0,433 $ 0,433 $ 0,433 Історичний мінімум: $ 0,14025354993418265 $ 0,14025354993418265 $ 0,14025354993418265 Поточна ціна: $ 0,2046 $ 0,2046 $ 0,2046 Дізнайтеся більше про ціну Particle Network (PARTI)

Токеноміка Particle Network (PARTI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Particle Network (PARTI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PARTI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PARTI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PARTI, досліджуйте ціну токена PARTI в реальному часі!

Як купити PARTI Зацікавлені в додаванні Particle Network (PARTI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі PARTI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити PARTI на MEXC зараз!

Історія ціни Particle Network (PARTI) Аналіз історії ціни PARTI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни PARTI прямо зараз!

Прогноз ціни PARTI Хочете знати, куди рухається PARTI? Наша сторінка прогнозу ціни PARTI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PARTI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!