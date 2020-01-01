Токеноміка PARMA Fan Token (PARMA) Дізнайтеся ключову інформацію про PARMA Fan Token (PARMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PARMA Fan Token (PARMA) $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Whitepaper: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Купити PARMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PARMA Fan Token (PARMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PARMA Fan Token (PARMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 111,20K $ 111,20K $ 111,20K Історичний максимум: $ 1,249 $ 1,249 $ 1,249 Історичний мінімум: $ 0,005717977795595133 $ 0,005717977795595133 $ 0,005717977795595133 Поточна ціна: $ 0,00556 $ 0,00556 $ 0,00556 Дізнайтеся більше про ціну PARMA Fan Token (PARMA)

Токеноміка PARMA Fan Token (PARMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PARMA Fan Token (PARMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PARMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PARMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PARMA, досліджуйте ціну токена PARMA в реальному часі!

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