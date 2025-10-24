Актуальна ціна Pandu Pandas сьогодні становить 0.00010298 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PANDU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PANDU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pandu Pandas сьогодні становить 0.00010298 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PANDU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PANDU на MEXC вже зараз.

Докладніше про PANDU

Інформація про ціну PANDU

Офіційний вебсайт PANDU

Токеноміка PANDU

Прогноз ціни PANDU

Історія PANDU

Посібник з купівлі PANDU

Конвертація PANDU у фіатну валюту

Спот PANDU

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Pandu Pandas

Курс Pandu Pandas (PANDU)

Актуальна ціна 1 PANDU до USD:

$0,00010298
$0,00010298$0,00010298
+6,79%1D
USD
Графік ціни Pandu Pandas (PANDU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:11:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pandu Pandas (PANDU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00009172
$ 0,00009172$ 0,00009172
Мін. за 24 год
$ 0,00010738
$ 0,00010738$ 0,00010738
Макс. за 24 год

$ 0,00009172
$ 0,00009172$ 0,00009172

$ 0,00010738
$ 0,00010738$ 0,00010738

$ 0,0002790700975526
$ 0,0002790700975526$ 0,0002790700975526

$ 0,00000048806902605
$ 0,00000048806902605$ 0,00000048806902605

-2,43%

+6,79%

+8,64%

+8,64%

Актуальна ціна Pandu Pandas (PANDU) становить $ 0,00010298. За останні 24 години PANDU торгувався між мінімумом у $ 0,00009172 і максимумом у $ 0,00010738, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PANDU становить $ 0,0002790700975526, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000048806902605.

Що стосується короткострокових результатів, то PANDU змінився на -2,43% за останню годину, +6,79% за 24 години та на +8,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pandu Pandas (PANDU)

No.1142

$ 9,92M
$ 9,92M$ 9,92M

$ 112,01K
$ 112,01K$ 112,01K

$ 10,30M
$ 10,30M$ 10,30M

96,37B
96,37B 96,37B

99 999 377 352
99 999 377 352 99 999 377 352

99 999 377 352
99 999 377 352 99 999 377 352

96,37%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Pandu Pandas — $ 9,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 112,01K. Циркуляційна пропозиція PANDU — 96,37B, зі загальною пропозицією 99999377352. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,30M.

Історія ціни Pandu Pandas (PANDU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Pandu Pandas за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000065477+6,79%
30 днів$ +0,00008298+414,90%
60 днів$ +0,00008298+414,90%
90 днів$ +0,00008298+414,90%
Зміна ціни Pandu Pandas сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PANDU на $ +0,0000065477 (+6,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Pandu Pandas за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00008298 (+414,90%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Pandu Pandas за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PANDU змінився на $ +0,00008298 (+414,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Pandu Pandas за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00008298 (+414,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Pandu Pandas (PANDU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Pandu Pandas зараз.

Що таке Pandu Pandas (PANDU)

Я з лісу — прийшов поширювати любов у блокчейні Solana. Хочеш бути моїм другом?

Проєкт Pandu Pandas доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Pandu Pandas. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PANDU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Pandu Pandas у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Pandu Pandas безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Pandu Pandas (USD)

Скільки коштуватиме Pandu Pandas (PANDU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pandu Pandas (PANDU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pandu Pandas.

Перегляньте прогноз ціни Pandu Pandas вже зараз!

Токеноміка Pandu Pandas (PANDU)

Розуміння токеноміки Pandu Pandas (PANDU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PANDU зараз!

Як купити Pandu Pandas (PANDU)

Шукаєте як купити Pandu Pandas? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Pandu Pandas на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PANDU до місцевих валют

1 Pandu Pandas (PANDU) до VND
2,7099187
1 Pandu Pandas (PANDU) до AUD
A$0,0001575594
1 Pandu Pandas (PANDU) до GBP
0,000077235
1 Pandu Pandas (PANDU) до EUR
0,0000885628
1 Pandu Pandas (PANDU) до USD
$0,00010298
1 Pandu Pandas (PANDU) до MYR
RM0,0004345756
1 Pandu Pandas (PANDU) до TRY
0,004330309
1 Pandu Pandas (PANDU) до JPY
¥0,01565296
1 Pandu Pandas (PANDU) до ARS
ARS$0,1527883366
1 Pandu Pandas (PANDU) до RUB
0,0083846316
1 Pandu Pandas (PANDU) до INR
0,0090437036
1 Pandu Pandas (PANDU) до IDR
Rp1,7163326468
1 Pandu Pandas (PANDU) до PHP
0,0060366876
1 Pandu Pandas (PANDU) до EGP
￡E.0,0048997884
1 Pandu Pandas (PANDU) до BRL
R$0,0005540324
1 Pandu Pandas (PANDU) до CAD
C$0,000144172
1 Pandu Pandas (PANDU) до BDT
0,012584156
1 Pandu Pandas (PANDU) до NGN
0,150335353
1 Pandu Pandas (PANDU) до COP
$0,402265625
1 Pandu Pandas (PANDU) до ZAR
R.0,0017846434
1 Pandu Pandas (PANDU) до UAH
0,0043035342
1 Pandu Pandas (PANDU) до TZS
T.Sh.0,2561689288
1 Pandu Pandas (PANDU) до VES
Bs0,02183176
1 Pandu Pandas (PANDU) до CLP
$0,09741908
1 Pandu Pandas (PANDU) до PKR
Rs0,0290733136
1 Pandu Pandas (PANDU) до KZT
0,0552755448
1 Pandu Pandas (PANDU) до THB
฿0,0033767142
1 Pandu Pandas (PANDU) до TWD
NT$0,003171784
1 Pandu Pandas (PANDU) до AED
د.إ0,0003779366
1 Pandu Pandas (PANDU) до CHF
Fr0,0000813542
1 Pandu Pandas (PANDU) до HKD
HK$0,0008001546
1 Pandu Pandas (PANDU) до AMD
֏0,0392899594
1 Pandu Pandas (PANDU) до MAD
.د.م0,0009505054
1 Pandu Pandas (PANDU) до MXN
$0,001894832
1 Pandu Pandas (PANDU) до SAR
ريال0,000386175
1 Pandu Pandas (PANDU) до ETB
Br0,0155510098
1 Pandu Pandas (PANDU) до KES
KSh0,0132700028
1 Pandu Pandas (PANDU) до JOD
د.أ0,00007301282
1 Pandu Pandas (PANDU) до PLN
0,0003748472
1 Pandu Pandas (PANDU) до RON
лв0,0004500226
1 Pandu Pandas (PANDU) до SEK
kr0,0009659524
1 Pandu Pandas (PANDU) до BGN
лв0,0001730064
1 Pandu Pandas (PANDU) до HUF
Ft0,0346033396
1 Pandu Pandas (PANDU) до CZK
0,0021564012
1 Pandu Pandas (PANDU) до KWD
د.ك0,00003151188
1 Pandu Pandas (PANDU) до ILS
0,0003388042
1 Pandu Pandas (PANDU) до BOB
Bs0,0007095322
1 Pandu Pandas (PANDU) до AZN
0,000175066
1 Pandu Pandas (PANDU) до TJS
SM0,0009505054
1 Pandu Pandas (PANDU) до GEL
0,0002790758
1 Pandu Pandas (PANDU) до AOA
Kz0,0942174318
1 Pandu Pandas (PANDU) до BHD
.د.ب0,00003872048
1 Pandu Pandas (PANDU) до BMD
$0,00010298
1 Pandu Pandas (PANDU) до DKK
kr0,0006621614
1 Pandu Pandas (PANDU) до HNL
L0,0026970462
1 Pandu Pandas (PANDU) до MUR
0,0046876496
1 Pandu Pandas (PANDU) до NAD
$0,0017836136
1 Pandu Pandas (PANDU) до NOK
kr0,0010277404
1 Pandu Pandas (PANDU) до NZD
$0,0001781554
1 Pandu Pandas (PANDU) до PAB
B/.0,00010298
1 Pandu Pandas (PANDU) до PGK
K0,0004335458
1 Pandu Pandas (PANDU) до QAR
ر.ق0,0003738174
1 Pandu Pandas (PANDU) до RSD
дин.0,010395831
1 Pandu Pandas (PANDU) до UZS
soʻm1,2407226062
1 Pandu Pandas (PANDU) до ALL
L0,008567936
1 Pandu Pandas (PANDU) до ANG
ƒ0,0001843342
1 Pandu Pandas (PANDU) до AWG
ƒ0,000185364
1 Pandu Pandas (PANDU) до BBD
$0,00020596
1 Pandu Pandas (PANDU) до BAM
KM0,0001730064
1 Pandu Pandas (PANDU) до BIF
Fr0,30286418
1 Pandu Pandas (PANDU) до BND
$0,0001328442
1 Pandu Pandas (PANDU) до BSD
$0,00010298
1 Pandu Pandas (PANDU) до JMD
$0,016481949
1 Pandu Pandas (PANDU) до KHR
0,4135738588
1 Pandu Pandas (PANDU) до KMF
Fr0,04366352
1 Pandu Pandas (PANDU) до LAK
2,2386956074
1 Pandu Pandas (PANDU) до LKR
රු0,0311679268
1 Pandu Pandas (PANDU) до MDL
L0,0017424216
1 Pandu Pandas (PANDU) до MGA
Ar0,4597315544
1 Pandu Pandas (PANDU) до MOP
P0,0008217804
1 Pandu Pandas (PANDU) до MVR
0,001575594
1 Pandu Pandas (PANDU) до MWK
MK0,178165698
1 Pandu Pandas (PANDU) до MZN
MT0,0065814518
1 Pandu Pandas (PANDU) до NPR
रु0,0144347066
1 Pandu Pandas (PANDU) до PYG
0,72518516
1 Pandu Pandas (PANDU) до RWF
Fr0,14921802
1 Pandu Pandas (PANDU) до SBD
$0,0008464956
1 Pandu Pandas (PANDU) до SCR
0,0014221538
1 Pandu Pandas (PANDU) до SRD
$0,0040872762
1 Pandu Pandas (PANDU) до SVC
$0,0008979856
1 Pandu Pandas (PANDU) до SZL
L0,0017825838
1 Pandu Pandas (PANDU) до TMT
m0,00036043
1 Pandu Pandas (PANDU) до TND
د.ت0,0003017314
1 Pandu Pandas (PANDU) до TTD
$0,0006961448
1 Pandu Pandas (PANDU) до UGX
Sh0,35878232
1 Pandu Pandas (PANDU) до XAF
Fr0,05808072
1 Pandu Pandas (PANDU) до XCD
$0,000278046
1 Pandu Pandas (PANDU) до XOF
Fr0,05808072
1 Pandu Pandas (PANDU) до XPF
Fr0,01050396
1 Pandu Pandas (PANDU) до BWP
P0,0013768426
1 Pandu Pandas (PANDU) до BZD
$0,00020596
1 Pandu Pandas (PANDU) до CVE
$0,009772802
1 Pandu Pandas (PANDU) до DJF
Fr0,01822746
1 Pandu Pandas (PANDU) до DOP
$0,0065577664
1 Pandu Pandas (PANDU) до DZD
د.ج0,013397698
1 Pandu Pandas (PANDU) до FJD
$0,0002358242
1 Pandu Pandas (PANDU) до GNF
Fr0,8876876
1 Pandu Pandas (PANDU) до GTQ
Q0,0007867672
1 Pandu Pandas (PANDU) до GYD
$0,0214847174
1 Pandu Pandas (PANDU) до ISK
kr0,01256356

Ресурс Pandu Pandas

Щоб дізнатися більше про Pandu Pandas, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтPandu Pandas
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Pandu Pandas

Скільки сьогодні коштує Pandu Pandas (PANDU)?
Актуальна ціна PANDU у USD становить 0,00010298 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PANDU до USD?
Поточна ціна PANDU до USD — $ 0,00010298. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pandu Pandas?
Ринкова капіталізація PANDU — $ 9,92M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PANDU?
Циркуляційна пропозиція PANDU — 96,37B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PANDU?
PANDU досяг історичної максимальної ціни у 0,0002790700975526 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PANDU?
Історична мінімальна ціна PANDU становила 0,00000048806902605 USD.
Який обсяг торгівлі PANDU?
Актуальний обсяг торгівлі PANDU за 24 години — $ 112,01K USD.
Чи підніметься ціна PANDU цього року?
PANDU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PANDU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:11:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pandu Pandas (PANDU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PANDU до USD

Сума

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0,00010298 USD

Торгувати PANDU

PANDU/USDT
$0,00010298
$0,00010298$0,00010298
+6,83%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --