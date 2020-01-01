Токеноміка Panda Swap (PANDA) Дізнайтеся ключову інформацію про Panda Swap (PANDA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Panda Swap (PANDA) Panda – це автоматичний маркет-мейкер (AMM), розроблений на базі мережі Solana, який використовує центральну книгу лімітних ордерів для блискавичного виконання угод, загальну ліквідність та нові можливості для отримання прибутку. Офіційний вебсайт: https://pandaswapsol.io/ Whitepaper: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/PANDA8iiaCJR5mk3ruypxsGiKh6WhYsmesmbsdd8xYd Купити PANDA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Panda Swap (PANDA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Panda Swap (PANDA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 764,04K $ 764,04K $ 764,04K Загальна пропозиція: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Циркуляційна пропозиція: $ 807,99M $ 807,99M $ 807,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 840,53K $ 840,53K $ 840,53K Історичний максимум: $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 Історичний мінімум: $ 0,000152185415149597 $ 0,000152185415149597 $ 0,000152185415149597 Поточна ціна: $ 0,0009456 $ 0,0009456 $ 0,0009456 Дізнайтеся більше про ціну Panda Swap (PANDA)

Токеноміка Panda Swap (PANDA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Panda Swap (PANDA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PANDA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PANDA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PANDA, досліджуйте ціну токена PANDA в реальному часі!

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