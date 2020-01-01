Токеноміка PaLM AI (PALMAI) Дізнайтеся ключову інформацію про PaLM AI (PALMAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PaLM AI (PALMAI) PALM — це утиліті токен для PaLM AI, мультиплатформенного чат-бота зі штучним інтелектом. PaLM AI зосереджується на розробці ончейн інтеграцій штучного інтелекту разом з утилітами для використання у реальному світі, які приносять дохід власникам. Офіційний вебсайт: https://palmai.tech/ Whitepaper: https://palmai.tech/whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Купити PALMAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PaLM AI (PALMAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PaLM AI (PALMAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,61M $ 20,61M $ 20,61M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 77,13M $ 77,13M $ 77,13M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Історичний мінімум: $ 0,00023726066723638 $ 0,00023726066723638 $ 0,00023726066723638 Поточна ціна: $ 0,2672 $ 0,2672 $ 0,2672 Дізнайтеся більше про ціну PaLM AI (PALMAI)

Токеноміка PaLM AI (PALMAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PaLM AI (PALMAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PALMAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PALMAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PALMAI, досліджуйте ціну токена PALMAI в реальному часі!

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