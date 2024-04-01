Токеноміка Palm Economy (PALM) Дізнайтеся ключову інформацію про Palm Economy (PALM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Palm Economy (PALM) PALM — це утиліті токен, який революціонізує товарні ринки завдяки токенізації активів реального світу (RWA), розширюючи доступ до торгівлі та підвищує її прозорість. Утиліті токен Palm Economy є джерелом життєвої сили екосистеми Palmyra, яка використовує активи реального світу і токенізацію товарів. Офіційний вебсайт: https://palmeconomy.io/ Whitepaper: https://palmeconomy.io/wp-content/uploads/2024/04/PALM-Litepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Купити PALM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Palm Economy (PALM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Palm Economy (PALM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00309 $ 0,00309 $ 0,00309 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,001409 $ 0,001409 $ 0,001409 Дізнайтеся більше про ціну Palm Economy (PALM)

Токеноміка Palm Economy (PALM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Palm Economy (PALM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PALM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PALM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PALM, досліджуйте ціну токена PALM в реальному часі!

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