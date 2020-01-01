Токеноміка PAID Network (PAID) Дізнайтеся ключову інформацію про PAID Network (PAID), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PAID Network (PAID) PAID – це децентралізована краудфандингова платформа, місія якої полягає в тому, щоб забезпечити перевірені проєкти та засновників, які пропонують блискучі ідеї, фінансуванням за рахунок краудсорсингу на благо всіх і, зокрема, з погляду прозорості, безпеки та ефективності. Офіційний вебсайт: https://paidnetwork.com/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Купити PAID зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PAID Network (PAID) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PAID Network (PAID), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,91M $ 9,91M $ 9,91M Загальна пропозиція: $ 594,72M $ 594,72M $ 594,72M Циркуляційна пропозиція: $ 497,99M $ 497,99M $ 497,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,83M $ 11,83M $ 11,83M Історичний максимум: $ 0,183 $ 0,183 $ 0,183 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0199 $ 0,0199 $ 0,0199 Дізнайтеся більше про ціну PAID Network (PAID)

Токеноміка PAID Network (PAID): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PAID Network (PAID) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAID, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAID, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAID, досліджуйте ціну токена PAID в реальному часі!

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