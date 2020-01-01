Токеноміка Paddle Finance (PADD) Дізнайтеся ключову інформацію про Paddle Finance (PADD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paddle Finance (PADD) Paddle — це універсальний фінансовий рівень, що сприяє розвитку економіки ончейн. Офіційний вебсайт: https://www.paddlefi.com/ Whitepaper: https://docs.paddlefi.com/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xF6dC6b3C80179C88290548aD077160249ABDf8E3 Купити PADD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paddle Finance (PADD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paddle Finance (PADD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,009708 $ 0,009708 $ 0,009708 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,007414 $ 0,007414 $ 0,007414 Дізнайтеся більше про ціну Paddle Finance (PADD)

Токеноміка Paddle Finance (PADD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paddle Finance (PADD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PADD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PADD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PADD, досліджуйте ціну токена PADD в реальному часі!

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