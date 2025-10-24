Що таке PoP Planet (P)

PoPP — це децентралізована платформа ідентичності на базі ШІ, яка аналізує ончейн-активність для динамічного присвоєння тегів користувачам. Вона безперешкодно з'єднує їх із відповідними dApp, а також дає змогу розробникам точно та з урахуванням конфіденційності визначати цільову аудиторію.

Прогноз ціни PoP Planet (USD)

Скільки коштуватиме PoP Planet (P) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PoP Planet (P) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PoP Planet.

Токеноміка PoP Planet (P)

Розуміння токеноміки PoP Planet (P) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена P зараз!

Як купити PoP Planet (P)

Ресурс PoP Planet

Щоб дізнатися більше про PoP Planet, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про PoP Planet Скільки сьогодні коштує PoP Planet (P)? Актуальна ціна P у USD становить 0,09703 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна P до USD? $ 0,09703 . Перегляньте Поточна ціна P до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація PoP Planet? Ринкова капіталізація P — $ 13,58M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція P? Циркуляційна пропозиція P — 140,00M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) P? P досяг історичної максимальної ціни у 0,15013296267605908 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) P? Історична мінімальна ціна P становила 0,06398758089266599 USD . Який обсяг торгівлі P? Актуальний обсяг торгівлі P за 24 години — $ 1,25M USD . Чи підніметься ціна P цього року? P може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни P для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для PoP Planet (P)

