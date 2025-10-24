Актуальна ціна PoP Planet сьогодні становить 0.09703 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни P до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни P на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PoP Planet сьогодні становить 0.09703 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни P до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни P на MEXC вже зараз.

Курс PoP Planet (P)

$0,09703
+6,36%1D
USD
Графік ціни PoP Planet (P) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:11:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PoP Planet (P) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0883
Мін. за 24 год
$ 0,10232
Макс. за 24 год

$ 0,0883
$ 0,10232
$ 0,15013296267605908
$ 0,06398758089266599
-1,09%

+6,36%

+22,93%

+22,93%

Актуальна ціна PoP Planet (P) становить $ 0,09703. За останні 24 години P торгувався між мінімумом у $ 0,0883 і максимумом у $ 0,10232, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум P становить $ 0,15013296267605908, тоді як його історичний мінімум — $ 0,06398758089266599.

Що стосується короткострокових результатів, то P змінився на -1,09% за останню годину, +6,36% за 24 години та на +22,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PoP Planet (P)

No.1021

$ 13,58M
$ 1,25M
$ 97,03M
140,00M
1 000 000 000
1 000 000 000
14,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація PoP Planet — $ 13,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,25M. Циркуляційна пропозиція P — 140,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 97,03M.

Історія ціни PoP Planet (P) у USD

Відстежуйте зміни ціни на PoP Planet за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0058021+6,36%
30 днів$ +0,07703+385,15%
60 днів$ +0,07703+385,15%
90 днів$ +0,07703+385,15%
Зміна ціни PoP Planet сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни P на $ +0,0058021 (+6,36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PoP Planet за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,07703 (+385,15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PoP Planet за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник P змінився на $ +0,07703 (+385,15%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PoP Planet за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,07703 (+385,15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PoP Planet (P)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PoP Planet зараз.

Що таке PoP Planet (P)

PoPP — це децентралізована платформа ідентичності на базі ШІ, яка аналізує ончейн-активність для динамічного присвоєння тегів користувачам. Вона безперешкодно з'єднує їх із відповідними dApp, а також дає змогу розробникам точно та з урахуванням конфіденційності визначати цільову аудиторію.

Проєкт PoP Planet доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PoP Planet. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу P, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про PoP Planet у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі PoP Planet безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни PoP Planet (USD)

Скільки коштуватиме PoP Planet (P) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PoP Planet (P) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PoP Planet.

Перегляньте прогноз ціни PoP Planet вже зараз!

Токеноміка PoP Planet (P)

Розуміння токеноміки PoP Planet (P) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена P зараз!

Як купити PoP Planet (P)

Шукаєте як купити PoP Planet? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати PoP Planet на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

P до місцевих валют

Ресурс PoP Planet

Щоб дізнатися більше про PoP Planet, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPoP Planet
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про PoP Planet

Скільки сьогодні коштує PoP Planet (P)?
Актуальна ціна P у USD становить 0,09703 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна P до USD?
Поточна ціна P до USD — $ 0,09703. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PoP Planet?
Ринкова капіталізація P — $ 13,58M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція P?
Циркуляційна пропозиція P — 140,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) P?
P досяг історичної максимальної ціни у 0,15013296267605908 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) P?
Історична мінімальна ціна P становила 0,06398758089266599 USD.
Який обсяг торгівлі P?
Актуальний обсяг торгівлі P за 24 години — $ 1,25M USD.
Чи підніметься ціна P цього року?
P може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни P для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:11:03 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

