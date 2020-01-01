Токеноміка Ozone metaverse (OZONE) Дізнайтеся ключову інформацію про Ozone metaverse (OZONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ozone metaverse (OZONE) Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. Офіційний вебсайт: https://ozonemetaverse.io Whitepaper: https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c Купити OZONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ozone metaverse (OZONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ozone metaverse (OZONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 420,86K $ 420,86K $ 420,86K Історичний максимум: $ 0,0164658 $ 0,0164658 $ 0,0164658 Історичний мінімум: $ 0,000107693439955223 $ 0,000107693439955223 $ 0,000107693439955223 Поточна ціна: $ 0,00021043 $ 0,00021043 $ 0,00021043 Дізнайтеся більше про ціну Ozone metaverse (OZONE)

Токеноміка Ozone metaverse (OZONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ozone metaverse (OZONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OZONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OZONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OZONE, досліджуйте ціну токена OZONE в реальному часі!

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