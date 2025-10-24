Актуальна ціна Ozone metaverse сьогодні становить 0.00007312 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OZONAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OZONAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ozone metaverse сьогодні становить 0.00007312 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OZONAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OZONAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про OZONAI

Інформація про ціну OZONAI

Whitepaper OZONAI

Офіційний вебсайт OZONAI

Токеноміка OZONAI

Прогноз ціни OZONAI

Історія OZONAI

Посібник з купівлі OZONAI

Конвертація OZONAI у фіатну валюту

Спот OZONAI

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ozone metaverse

Курс Ozone metaverse (OZONAI)

Актуальна ціна 1 OZONAI до USD:

$0,00007318
$0,00007318$0,00007318
-0,92%1D
USD
Графік ціни Ozone metaverse (OZONAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:10:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00006827
$ 0,00006827$ 0,00006827
Мін. за 24 год
$ 0,00008966
$ 0,00008966$ 0,00008966
Макс. за 24 год

$ 0,00006827
$ 0,00006827$ 0,00006827

$ 0,00008966
$ 0,00008966$ 0,00008966

$ 0,03447626727041513
$ 0,03447626727041513$ 0,03447626727041513

$ 0,000030714406696367
$ 0,000030714406696367$ 0,000030714406696367

-0,59%

-0,91%

-9,51%

-9,51%

Актуальна ціна Ozone metaverse (OZONAI) становить $ 0,00007312. За останні 24 години OZONAI торгувався між мінімумом у $ 0,00006827 і максимумом у $ 0,00008966, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OZONAI становить $ 0,03447626727041513, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000030714406696367.

Що стосується короткострокових результатів, то OZONAI змінився на -0,59% за останню годину, -0,91% за 24 години та на -9,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ozone metaverse (OZONAI)

No.6991

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 53,91K
$ 53,91K$ 53,91K

$ 146,24K
$ 146,24K$ 146,24K

0,00
0,00 0,00

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

801 810 225,66
801 810 225,66 801 810 225,66

0,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Ozone metaverse — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,91K. Циркуляційна пропозиція OZONAI — 0,00, зі загальною пропозицією 801810225.66. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,24K.

Історія ціни Ozone metaverse (OZONAI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Ozone metaverse за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000006795-0,91%
30 днів$ -0,00001073-12,80%
60 днів$ -0,00002827-27,89%
90 днів$ -0,00016443-69,22%
Зміна ціни Ozone metaverse сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OZONAI на $ -0,0000006795 (-0,91%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ozone metaverse за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00001073 (-12,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ozone metaverse за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OZONAI змінився на $ -0,00002827 (-27,89%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ozone metaverse за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00016443 (-69,22%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Ozone metaverse (OZONAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Ozone metaverse зараз.

Що таке Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Проєкт Ozone metaverse доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Ozone metaverse. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу OZONAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Ozone metaverse у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Ozone metaverse безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Ozone metaverse (USD)

Скільки коштуватиме Ozone metaverse (OZONAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ozone metaverse (OZONAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ozone metaverse.

Перегляньте прогноз ціни Ozone metaverse вже зараз!

Токеноміка Ozone metaverse (OZONAI)

Розуміння токеноміки Ozone metaverse (OZONAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OZONAI зараз!

Як купити Ozone metaverse (OZONAI)

Шукаєте як купити Ozone metaverse? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Ozone metaverse на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OZONAI до місцевих валют

1 Ozone metaverse (OZONAI) до VND
1,9241528
1 Ozone metaverse (OZONAI) до AUD
A$0,0001118736
1 Ozone metaverse (OZONAI) до GBP
0,00005484
1 Ozone metaverse (OZONAI) до EUR
0,0000628832
1 Ozone metaverse (OZONAI) до USD
$0,00007312
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MYR
RM0,0003085664
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TRY
0,003074696
1 Ozone metaverse (OZONAI) до JPY
¥0,01111424
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ARS
ARS$0,1084859504
1 Ozone metaverse (OZONAI) до RUB
0,0059534304
1 Ozone metaverse (OZONAI) до INR
0,0064213984
1 Ozone metaverse (OZONAI) до IDR
Rp1,2186661792
1 Ozone metaverse (OZONAI) до PHP
0,0042862944
1 Ozone metaverse (OZONAI) до EGP
￡E.0,0034790496
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BRL
R$0,0003933856
1 Ozone metaverse (OZONAI) до CAD
C$0,000102368
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BDT
0,008935264
1 Ozone metaverse (OZONAI) до NGN
0,106744232
1 Ozone metaverse (OZONAI) до COP
$0,285625
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ZAR
R.0,0012671696
1 Ozone metaverse (OZONAI) до UAH
0,0030556848
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TZS
T.Sh.0,1818903872
1 Ozone metaverse (OZONAI) до VES
Bs0,01550144
1 Ozone metaverse (OZONAI) до CLP
$0,06917152
1 Ozone metaverse (OZONAI) до PKR
Rs0,0206432384
1 Ozone metaverse (OZONAI) до KZT
0,0392478912
1 Ozone metaverse (OZONAI) до THB
฿0,0023976048
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TWD
NT$0,002252096
1 Ozone metaverse (OZONAI) до AED
د.إ0,0002683504
1 Ozone metaverse (OZONAI) до CHF
Fr0,0000577648
1 Ozone metaverse (OZONAI) до HKD
HK$0,0005681424
1 Ozone metaverse (OZONAI) до AMD
֏0,0278974736
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MAD
.د.م0,0006748976
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MXN
$0,001345408
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SAR
ريال0,0002742
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ETB
Br0,0110418512
1 Ozone metaverse (OZONAI) до KES
KSh0,0094222432
1 Ozone metaverse (OZONAI) до JOD
د.أ0,00005184208
1 Ozone metaverse (OZONAI) до PLN
0,0002661568
1 Ozone metaverse (OZONAI) до RON
лв0,0003195344
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SEK
kr0,0006858656
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BGN
лв0,0001228416
1 Ozone metaverse (OZONAI) до HUF
Ft0,0245697824
1 Ozone metaverse (OZONAI) до CZK
0,0015311328
1 Ozone metaverse (OZONAI) до KWD
د.ك0,00002237472
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ILS
0,0002405648
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BOB
Bs0,0005037968
1 Ozone metaverse (OZONAI) до AZN
0,000124304
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TJS
SM0,0006748976
1 Ozone metaverse (OZONAI) до GEL
0,0001981552
1 Ozone metaverse (OZONAI) до AOA
Kz0,0668982192
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BHD
.د.ب0,00002749312
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BMD
$0,00007312
1 Ozone metaverse (OZONAI) до DKK
kr0,0004701616
1 Ozone metaverse (OZONAI) до HNL
L0,0019150128
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MUR
0,0033284224
1 Ozone metaverse (OZONAI) до NAD
$0,0012664384
1 Ozone metaverse (OZONAI) до NOK
kr0,0007297376
1 Ozone metaverse (OZONAI) до NZD
$0,0001264976
1 Ozone metaverse (OZONAI) до PAB
B/.0,00007312
1 Ozone metaverse (OZONAI) до PGK
K0,0003078352
1 Ozone metaverse (OZONAI) до QAR
ر.ق0,0002654256
1 Ozone metaverse (OZONAI) до RSD
дин.0,007381464
1 Ozone metaverse (OZONAI) до UZS
soʻm0,8809636528
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ALL
L0,006083584
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ANG
ƒ0,0001308848
1 Ozone metaverse (OZONAI) до AWG
ƒ0,000131616
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BBD
$0,00014624
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BAM
KM0,0001228416
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BIF
Fr0,21504592
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BND
$0,0000943248
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BSD
$0,00007312
1 Ozone metaverse (OZONAI) до JMD
$0,011702856
1 Ozone metaverse (OZONAI) до KHR
0,2936543072
1 Ozone metaverse (OZONAI) до KMF
Fr0,03100288
1 Ozone metaverse (OZONAI) до LAK
1,5895651856
1 Ozone metaverse (OZONAI) до LKR
රු0,0221304992
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MDL
L0,0012371904
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MGA
Ar0,3264281536
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MOP
P0,0005834976
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MVR
0,001118736
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MWK
MK0,126504912
1 Ozone metaverse (OZONAI) до MZN
MT0,0046730992
1 Ozone metaverse (OZONAI) до NPR
रु0,0102492304
1 Ozone metaverse (OZONAI) до PYG
0,51491104
1 Ozone metaverse (OZONAI) до RWF
Fr0,10595088
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SBD
$0,0006010464
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SCR
0,0010097872
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SRD
$0,0029021328
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SVC
$0,0006376064
1 Ozone metaverse (OZONAI) до SZL
L0,0012657072
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TMT
m0,00025592
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TND
د.ت0,0002142416
1 Ozone metaverse (OZONAI) до TTD
$0,0004942912
1 Ozone metaverse (OZONAI) до UGX
Sh0,25475008
1 Ozone metaverse (OZONAI) до XAF
Fr0,04123968
1 Ozone metaverse (OZONAI) до XCD
$0,000197424
1 Ozone metaverse (OZONAI) до XOF
Fr0,04123968
1 Ozone metaverse (OZONAI) до XPF
Fr0,00745824
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BWP
P0,0009776144
1 Ozone metaverse (OZONAI) до BZD
$0,00014624
1 Ozone metaverse (OZONAI) до CVE
$0,006939088
1 Ozone metaverse (OZONAI) до DJF
Fr0,01294224
1 Ozone metaverse (OZONAI) до DOP
$0,0046562816
1 Ozone metaverse (OZONAI) до DZD
د.ج0,009512912
1 Ozone metaverse (OZONAI) до FJD
$0,0001674448
1 Ozone metaverse (OZONAI) до GNF
Fr0,6302944
1 Ozone metaverse (OZONAI) до GTQ
Q0,0005586368
1 Ozone metaverse (OZONAI) до GYD
$0,0152550256
1 Ozone metaverse (OZONAI) до ISK
kr0,00892064

Ресурс Ozone metaverse

Щоб дізнатися більше про Ozone metaverse, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOzone metaverse
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Ozone metaverse

Скільки сьогодні коштує Ozone metaverse (OZONAI)?
Актуальна ціна OZONAI у USD становить 0,00007312 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OZONAI до USD?
Поточна ціна OZONAI до USD — $ 0,00007312. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ozone metaverse?
Ринкова капіталізація OZONAI — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OZONAI?
Циркуляційна пропозиція OZONAI — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OZONAI?
OZONAI досяг історичної максимальної ціни у 0,03447626727041513 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OZONAI?
Історична мінімальна ціна OZONAI становила 0,000030714406696367 USD.
Який обсяг торгівлі OZONAI?
Актуальний обсяг торгівлі OZONAI за 24 години — $ 53,91K USD.
Чи підніметься ціна OZONAI цього року?
OZONAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OZONAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:10:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ozone metaverse (OZONAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор OZONAI до USD

Сума

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0,00007312 USD

Торгувати OZONAI

OZONAI/USDT
$0,00007318
$0,00007318$0,00007318
-1,01%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --