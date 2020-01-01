Токеноміка Ozone Chain (OZO) Дізнайтеся ключову інформацію про Ozone Chain (OZO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ozone Chain (OZO) Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Офіційний вебсайт: https://ozonechain.io/ Whitepaper: https://whitepaper.ozonechain.io/ Оглядач блокчейну: https://ozonescan.io/ Купити OZO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ozone Chain (OZO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ozone Chain (OZO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 123,80M $ 123,80M $ 123,80M Історичний максимум: $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 Історичний мінімум: $ 0,014414112181924503 $ 0,014414112181924503 $ 0,014414112181924503 Поточна ціна: $ 0,1238 $ 0,1238 $ 0,1238 Дізнайтеся більше про ціну Ozone Chain (OZO)

Токеноміка Ozone Chain (OZO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ozone Chain (OZO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OZO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OZO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OZO, досліджуйте ціну токена OZO в реальному часі!

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