Токеноміка OpenZK Network (OZK) Дізнайтеся ключову інформацію про OpenZK Network (OZK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OpenZK Network (OZK) OpenZK Network — це інноваційна мережа рівня 2 на основі технології ZK-ролап, що дозволяє легко інтегрувати стейкінг та рестейкінг ETH, а також винагороди в стейблкоїнах. З легкістю здійснюйте стейкінг та об'єднуйте свої активи, щоб розблокувати багаторівневі винагороди та блискавичні, недорогі транзакції. Випробуйте наступну еволюцію DeFi, NFT, ігор і торгівлі — все в одному місці з OpenZK. Офіційний вебсайт: http://openzk.net/ Whitepaper: http://docs.openzk.net/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF Купити OZK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OpenZK Network (OZK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OpenZK Network (OZK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 4,55M $ 4,55M $ 4,55M Історичний максимум: $ 0,0059 $ 0,0059 $ 0,0059 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000303 $ 0,000303 $ 0,000303 Дізнайтеся більше про ціну OpenZK Network (OZK)

Токеноміка OpenZK Network (OZK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OpenZK Network (OZK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OZK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OZK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OZK, досліджуйте ціну токена OZK в реальному часі!

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