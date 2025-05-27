Що таке OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network — це інноваційна мережа рівня 2 на основі технології ZK-ролап, що дозволяє легко інтегрувати стейкінг та рестейкінг ETH, а також винагороди в стейблкоїнах. З легкістю здійснюйте стейкінг та об'єднуйте свої активи, щоб розблокувати багаторівневі винагороди та блискавичні, недорогі транзакції. Випробуйте наступну еволюцію DeFi, NFT, ігор і торгівлі — все в одному місці з OpenZK.

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Прогноз курсу OpenZK Network

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Історія ціни OpenZK Network

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OZK до місцевих валют

1 OZK до VND ₫ 19,2897243 1 OZK до AUD A$ 0,001166065 1 OZK до GBP ￡ 0,000556702 1 OZK до EUR € 0,000662024 1 OZK до USD $ 0,0007523 1 OZK до MYR RM 0,003182229 1 OZK до TRY ₺ 0,029354746 1 OZK до JPY ¥ 0,108617074 1 OZK до RUB ₽ 0,060372075 1 OZK до INR ₹ 0,064193759 1 OZK до IDR Rp 12,332784912 1 OZK до KRW ₩ 1,034796173 1 OZK до PHP ₱ 0,041782742 1 OZK до EGP ￡E. 0,03746454 1 OZK до BRL R$ 0,004250495 1 OZK до CAD C$ 0,001030651 1 OZK до BDT ৳ 0,091840784 1 OZK до NGN ₦ 1,192229994 1 OZK до UAH ₴ 0,031355864 1 OZK до VES Bs 0,0707162 1 OZK до PKR Rs 0,211855203 1 OZK до KZT ₸ 0,383041068 1 OZK до THB ฿ 0,024667917 1 OZK до TWD NT$ 0,022591569 1 OZK до AED د.إ 0,002760941 1 OZK до CHF Fr 0,000616886 1 OZK до HKD HK$ 0,005890509 1 OZK до MAD .د.م 0,006943729 1 OZK до MXN $ 0,014459206

Ресурс OpenZK Network

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