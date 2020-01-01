Токеноміка OXOA Network (OXOA) Дізнайтеся ключову інформацію про OXOA Network (OXOA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OXOA Network (OXOA) OXOA — це перша ігрова гіпермережева платформа на zkSync, покликана покращити ігровий досвід за допомогою передової технології блокчейн. OXOA виходить за рами звичайного блокчейну, оскільки члени спільноти OXOA можуть брати участь в операціях нодів, отримувати винагороди та голосувати за майбутні пропозиції щодо управління. OXOA працює незалежно, але пов'язана між собою мережею гіпермостів, що забезпечує найшвидшу та найнадійнішу інтероперабельність з нульовою комісією за транзакції. Офіційний вебсайт: https://oxoa.games/# Whitepaper: https://oxoa-network.gitbook.io/oxoa-network Оглядач блокчейну: https://era.zksync.network/address/0xef1b70df40fcbb43e878878e57476217ac895414 Купити OXOA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OXOA Network (OXOA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OXOA Network (OXOA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0068 $ 0,0068 $ 0,0068 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000003 $ 0,000003 $ 0,000003 Дізнайтеся більше про ціну OXOA Network (OXOA)

Токеноміка OXOA Network (OXOA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OXOA Network (OXOA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OXOA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OXOA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OXOA, досліджуйте ціну токена OXOA в реальному часі!

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Історія ціни OXOA Network (OXOA) Аналіз історії ціни OXOA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни OXOA прямо зараз!

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