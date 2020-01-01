Токеноміка Oshi (OSHI) Дізнайтеся ключову інформацію про Oshi (OSHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oshi (OSHI) У минулому токени управління в іграх на блокчейні часто покладалися виключно на цінність вмісту гри, в результаті чого багато токенів не могли підтримувати довгострокову стабільність, що призводило до падіння цін. OSHI прагне створювати ігровий контент, розроблений для тривалої роботи, водночас узгоджуючи його корисність (способи використання токенів) і базову цінність на високоцінних ігрових IP-адресах, відомих своєю стабільністю. Метою є досягнення довгострокової стабільності вартості нашого токена. Існують також плани щодо розробки екосистеми, яка дозволить економіці токенів охоплювати різні типи контенту в майбутньому. Назва ""OSHI"" була вибрана, щоб відобразити бажання користувачів (фанів) насолоджуватися грою в довгостроковій перспективі та спокійно брати участь в Oshi Katsu (підтримуючи своїх улюблених персонажів) за допомогою токенів. Офіційний вебсайт: https://project-oshi3.com/en.html Whitepaper: https://bobg.gitbook.io/oshitoken-en/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x09cAD96Bc28f55e9253cfB9a84a3A1Ab79061E54 Купити OSHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oshi (OSHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oshi (OSHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 25,65M $ 25,65M $ 25,65M Історичний максимум: $ 0,585268 $ 0,585268 $ 0,585268 Історичний мінімум: $ 0,010925594556825855 $ 0,010925594556825855 $ 0,010925594556825855 Поточна ціна: $ 0,025646 $ 0,025646 $ 0,025646 Дізнайтеся більше про ціну Oshi (OSHI)

Токеноміка Oshi (OSHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oshi (OSHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OSHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OSHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OSHI, досліджуйте ціну токена OSHI в реальному часі!

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