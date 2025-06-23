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Курс Gorbagana Daemon (OSCAR)

USD

Графік ціни Gorbagana Daemon (OSCAR) в реальному часі

$0,0006444
$0,0006444$0,0006444
+5,29%(1D)

Дані та інформація про ціну OSCAR в реальному часі

Поточна ціна Gorbagana Daemon (OSCAR) сьогодні становить 0,0006444 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна OSCAR у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Gorbagana Daemon:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 68,15K USD
- Зміна ціни Gorbagana Daemon протягом дня – +5,29%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники OSCARUSD

Відстежуйте зміни ціни на Gorbagana Daemon за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000032376+5,29%
30 днів$ -0,0001556-19,45%
60 днів$ -0,0001556-19,45%
90 днів$ -0,0001556-19,45%
Зміна ціни Gorbagana Daemon сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OSCAR на $ +0,000032376 (+5,29%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Gorbagana Daemon за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0001556 (-19,45%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Gorbagana Daemon за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OSCAR змінився на $ -0,0001556 (-19,45%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Gorbagana Daemon за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0001556 (-19,45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну OSCAR

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Gorbagana Daemon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,0004739
$ 0,0004739$ 0,0004739

$ 0,0013477
$ 0,0013477$ 0,0013477

$ 0,004229
$ 0,004229$ 0,004229

-3,32%

+5,29%

-19,45%

Ринкова інформація OSCAR

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 68,15K
$ 68,15K$ 68,15K

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Що таке Gorbagana Daemon (OSCAR)

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Прогноз курсу Gorbagana Daemon

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Відстеження траєкторії ціни OSCAR надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії OSCAR. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Gorbagana Daemon.

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OSCAR до місцевих валют

1 OSCAR до VND
16,957386
1 OSCAR до AUD
A$0,000985932
1 OSCAR до GBP
0,000470412
1 OSCAR до EUR
0,000554184
1 OSCAR до USD
$0,0006444
1 OSCAR до MYR
RM0,0027387
1 OSCAR до TRY
0,025563348
1 OSCAR до JPY
¥0,09372798
1 OSCAR до RUB
0,050578956
1 OSCAR до INR
0,055508616
1 OSCAR до IDR
Rp10,563932736
1 OSCAR до KRW
0,880327728
1 OSCAR до PHP
0,03666636
1 OSCAR до EGP
￡E.0,032651748
1 OSCAR до BRL
R$0,003537756
1 OSCAR до CAD
C$0,000882828
1 OSCAR до BDT
0,07874568
1 OSCAR до NGN
0,997518312
1 OSCAR до UAH
0,026981028
1 OSCAR до VES
Bs0,0663732
1 OSCAR до PKR
Rs0,18275184
1 OSCAR до KZT
0,336325248
1 OSCAR до THB
฿0,0211041
1 OSCAR до TWD
NT$0,019016244
1 OSCAR до AED
د.إ0,002364948
1 OSCAR до CHF
Fr0,000521964
1 OSCAR до HKD
HK$0,005052096
1 OSCAR до MAD
.د.م0,00583182
1 OSCAR до MXN
$0,012282264

Ресурс Gorbagana Daemon

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Оглядач блокчейну

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1 OSCAR = 0,0006444 USD

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$0,0006444$0,0006444
-33,57%

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