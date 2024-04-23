Токеноміка Osaka Protocol (OSAK) Дізнайтеся ключову інформацію про Osaka Protocol (OSAK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Osaka Protocol (OSAK) Відновлюючи оригінальні правила Шиба Іну, OSAKA PROTOCOL був створений, щоб втілити бачення легендарного Ryoshi, повернувши людям справжню децентралізацію. Офіційний вебсайт: https://osaka.win Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Купити OSAK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Osaka Protocol (OSAK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Osaka Protocol (OSAK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 61,57M $ 61,57M $ 61,57M Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 750,87T $ 750,87T $ 750,87T FDV (повністю розведена вартість): $ 82,00M $ 82,00M $ 82,00M Історичний максимум: $ 0,000000488 $ 0,000000488 $ 0,000000488 Історичний мінімум: $ 0,000000000230262745 $ 0,000000000230262745 $ 0,000000000230262745 Поточна ціна: $ 0,000000082 $ 0,000000082 $ 0,000000082 Дізнайтеся більше про ціну Osaka Protocol (OSAK)

Токеноміка Osaka Protocol (OSAK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Osaka Protocol (OSAK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OSAK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OSAK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OSAK, досліджуйте ціну токена OSAK в реальному часі!

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