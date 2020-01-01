Токеноміка Okratech Token (ORT) Дізнайтеся ключову інформацію про Okratech Token (ORT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Okratech Token (ORT) OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Офіційний вебсайт: https://ortcoin.org/ Whitepaper: https://ortcoin.org/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Купити ORT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Okratech Token (ORT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Okratech Token (ORT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,14M $ 3,14M $ 3,14M Загальна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Циркуляційна пропозиція: $ 816,72M $ 816,72M $ 816,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,46M $ 3,46M $ 3,46M Історичний максимум: $ 0,05899 $ 0,05899 $ 0,05899 Історичний мінімум: $ 0,001356615264875941 $ 0,001356615264875941 $ 0,001356615264875941 Поточна ціна: $ 0,003842 $ 0,003842 $ 0,003842 Дізнайтеся більше про ціну Okratech Token (ORT)

Токеноміка Okratech Token (ORT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Okratech Token (ORT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORT, досліджуйте ціну токена ORT в реальному часі!

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