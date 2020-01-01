Токеноміка Orderly Network (ORDER) Дізнайтеся ключову інформацію про Orderly Network (ORDER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Orderly Network (ORDER) Orderly Network ─ це Omnichain книга ордерів і клірингова палата, що використовується різними блокчейнами. Orderly пропонує спотові та безстрокові ф'ючерсні ордери на Arbitrum, Optimism, Polygon, Base та Near, а також розширюється на інші блокчейни. Ми працюємо як постачальник інфраструктури, приєднуючи брокерів за допомогою нашого SDK. Брокери працюють з різними категоріями трейдерів ─ роздрібними, професійними та інституційними. Це аналог децентралізованої біржі CME, на якій в кінцевому підсумку працюють сотні брокерів. Orderly Chain, що працює на основі OP stack та Celestia DA, ─ це клірингова палата, яка здійснює розрахунки за всіма угодами між понад 20 брокерами, що знаходяться на вершині Orderly. Офіційний вебсайт: https://orderly.network/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1OIuwPnvOyOFCxsT35q_TEplx5Vhh3KzF/view?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Купити ORDER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Orderly Network (ORDER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Orderly Network (ORDER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,46M $ 18,46M $ 18,46M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 252,13M $ 252,13M $ 252,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 73,20M $ 73,20M $ 73,20M Історичний максимум: $ 0,3789 $ 0,3789 $ 0,3789 Історичний мінімум: $ 0,06581957903741469 $ 0,06581957903741469 $ 0,06581957903741469 Поточна ціна: $ 0,0732 $ 0,0732 $ 0,0732 Дізнайтеся більше про ціну Orderly Network (ORDER)

Токеноміка Orderly Network (ORDER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Orderly Network (ORDER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORDER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORDER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORDER, досліджуйте ціну токена ORDER в реальному часі!

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