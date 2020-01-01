Токеноміка OPEN Ecosystem Token (OPN1) Дізнайтеся ключову інформацію про OPEN Ecosystem Token (OPN1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OPEN Ecosystem Token (OPN1) Екосистема продажу квитків OPEN – це домівка продажу квитків ончейн. Побудувавши сучасну інфраструктуру продажу квитків, яка випустила понад 5 мільйонів ончейн-квитків у всьому світі, екосистема OPEN надає набір інструментів для інтеграторів, організаторів заходів і артистів, щоб повернути контроль над продажем квитків і відкрити нові шляхи фінансування, доступу та будування стосунків із фанатами. Офіційний вебсайт: https://onopen.xyz/ Whitepaper: https://docs.onopen.xyz/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/J1YnyKzmxBwFkPftvZexnHTm4Am7JnmWydhxtXdwEmMv Купити OPN1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OPEN Ecosystem Token (OPN1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OPEN Ecosystem Token (OPN1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 22,93B $ 22,93B $ 22,93B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Історичний максимум: $ 0,014 $ 0,014 $ 0,014 Історичний мінімум: $ 0,000061746246530243 $ 0,000061746246530243 $ 0,000061746246530243 Поточна ціна: $ 0,0001512 $ 0,0001512 $ 0,0001512 Дізнайтеся більше про ціну OPEN Ecosystem Token (OPN1)

Токеноміка OPEN Ecosystem Token (OPN1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OPEN Ecosystem Token (OPN1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OPN1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OPN1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OPN1, досліджуйте ціну токена OPN1 в реальному часі!

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