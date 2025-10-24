Актуальна ціна OpenPad AI сьогодні становить 0.001493 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPAD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPAD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OpenPad AI сьогодні становить 0.001493 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPAD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPAD на MEXC вже зараз.

Докладніше про OPAD

Інформація про ціну OPAD

Whitepaper OPAD

Офіційний вебсайт OPAD

Токеноміка OPAD

Прогноз ціни OPAD

Історія OPAD

Посібник з купівлі OPAD

Конвертація OPAD у фіатну валюту

Спот OPAD

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OpenPad AI

Курс OpenPad AI (OPAD)

Актуальна ціна 1 OPAD до USD:

$0,001493
$0,001493$0,001493
-0,33%1D
USD
Графік ціни OpenPad AI (OPAD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:09:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OpenPad AI (OPAD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001482
$ 0,001482$ 0,001482
Мін. за 24 год
$ 0,00151
$ 0,00151$ 0,00151
Макс. за 24 год

$ 0,001482
$ 0,001482$ 0,001482

$ 0,00151
$ 0,00151$ 0,00151

--
----

--
----

+0,13%

-0,33%

+1,01%

+1,01%

Актуальна ціна OpenPad AI (OPAD) становить $ 0,001493. За останні 24 години OPAD торгувався між мінімумом у $ 0,001482 і максимумом у $ 0,00151, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPAD становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то OPAD змінився на +0,13% за останню годину, -0,33% за 24 години та на +1,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenPad AI (OPAD)

--
----

$ 26,10K
$ 26,10K$ 26,10K

$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація OpenPad AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,10K. Циркуляційна пропозиція OPAD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,49M.

Історія ціни OpenPad AI (OPAD) у USD

Відстежуйте зміни ціни на OpenPad AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00000494-0,33%
30 днів$ -0,007717-83,79%
60 днів$ -0,058847-97,53%
90 днів$ -0,018507-92,54%
Зміна ціни OpenPad AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OPAD на $ -0,00000494 (-0,33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OpenPad AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,007717 (-83,79%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OpenPad AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OPAD змінився на $ -0,058847 (-97,53%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OpenPad AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,018507 (-92,54%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OpenPad AI (OPAD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OpenPad AI зараз.

Що таке OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI — це вертикально інтегрований стек децентралізованого ШІ (deAI), який відкриває можливості для нового покоління автономних програм та супер-dApp. Платформа поєднує всі необхідні компоненти для створення децентралізованих інноваційних рішень на базі ШІ з високою продуктивністю та економічною ефективністю.

Проєкт OpenPad AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OpenPad AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу OPAD, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про OpenPad AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі OpenPad AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни OpenPad AI (USD)

Скільки коштуватиме OpenPad AI (OPAD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OpenPad AI (OPAD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OpenPad AI.

Перегляньте прогноз ціни OpenPad AI вже зараз!

Токеноміка OpenPad AI (OPAD)

Розуміння токеноміки OpenPad AI (OPAD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OPAD зараз!

Як купити OpenPad AI (OPAD)

Шукаєте як купити OpenPad AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати OpenPad AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OPAD до місцевих валют

1 OpenPad AI (OPAD) до VND
39,288295
1 OpenPad AI (OPAD) до AUD
A$0,00228429
1 OpenPad AI (OPAD) до GBP
0,00111975
1 OpenPad AI (OPAD) до EUR
0,00128398
1 OpenPad AI (OPAD) до USD
$0,001493
1 OpenPad AI (OPAD) до MYR
RM0,00630046
1 OpenPad AI (OPAD) до TRY
0,06278065
1 OpenPad AI (OPAD) до JPY
¥0,226936
1 OpenPad AI (OPAD) до ARS
ARS$2,21511931
1 OpenPad AI (OPAD) до RUB
0,12156006
1 OpenPad AI (OPAD) до INR
0,13111526
1 OpenPad AI (OPAD) до IDR
Rp24,88332338
1 OpenPad AI (OPAD) до PHP
0,08751966
1 OpenPad AI (OPAD) до EGP
￡E.0,07103694
1 OpenPad AI (OPAD) до BRL
R$0,00803234
1 OpenPad AI (OPAD) до CAD
C$0,0020902
1 OpenPad AI (OPAD) до BDT
0,1824446
1 OpenPad AI (OPAD) до NGN
2,17955605
1 OpenPad AI (OPAD) до COP
$5,83203125
1 OpenPad AI (OPAD) до ZAR
R.0,02587369
1 OpenPad AI (OPAD) до UAH
0,06239247
1 OpenPad AI (OPAD) до TZS
T.Sh.3,71392708
1 OpenPad AI (OPAD) до VES
Bs0,316516
1 OpenPad AI (OPAD) до CLP
$1,412378
1 OpenPad AI (OPAD) до PKR
Rs0,42150376
1 OpenPad AI (OPAD) до KZT
0,80138268
1 OpenPad AI (OPAD) до THB
฿0,04895547
1 OpenPad AI (OPAD) до TWD
NT$0,0459844
1 OpenPad AI (OPAD) до AED
د.إ0,00547931
1 OpenPad AI (OPAD) до CHF
Fr0,00117947
1 OpenPad AI (OPAD) до HKD
HK$0,01160061
1 OpenPad AI (OPAD) до AMD
֏0,56962429
1 OpenPad AI (OPAD) до MAD
.د.م0,01378039
1 OpenPad AI (OPAD) до MXN
$0,0274712
1 OpenPad AI (OPAD) до SAR
ريال0,00559875
1 OpenPad AI (OPAD) до ETB
Br0,22545793
1 OpenPad AI (OPAD) до KES
KSh0,19238798
1 OpenPad AI (OPAD) до JOD
د.أ0,001058537
1 OpenPad AI (OPAD) до PLN
0,00543452
1 OpenPad AI (OPAD) до RON
лв0,00652441
1 OpenPad AI (OPAD) до SEK
kr0,01400434
1 OpenPad AI (OPAD) до BGN
лв0,00250824
1 OpenPad AI (OPAD) до HUF
Ft0,50167786
1 OpenPad AI (OPAD) до CZK
0,03126342
1 OpenPad AI (OPAD) до KWD
د.ك0,000456858
1 OpenPad AI (OPAD) до ILS
0,00491197
1 OpenPad AI (OPAD) до BOB
Bs0,01028677
1 OpenPad AI (OPAD) до AZN
0,0025381
1 OpenPad AI (OPAD) до TJS
SM0,01378039
1 OpenPad AI (OPAD) до GEL
0,00404603
1 OpenPad AI (OPAD) до AOA
Kz1,36596063
1 OpenPad AI (OPAD) до BHD
.د.ب0,000561368
1 OpenPad AI (OPAD) до BMD
$0,001493
1 OpenPad AI (OPAD) до DKK
kr0,00959999
1 OpenPad AI (OPAD) до HNL
L0,03910167
1 OpenPad AI (OPAD) до MUR
0,06796136
1 OpenPad AI (OPAD) до NAD
$0,02585876
1 OpenPad AI (OPAD) до NOK
kr0,01490014
1 OpenPad AI (OPAD) до NZD
$0,00258289
1 OpenPad AI (OPAD) до PAB
B/.0,001493
1 OpenPad AI (OPAD) до PGK
K0,00628553
1 OpenPad AI (OPAD) до QAR
ر.ق0,00541959
1 OpenPad AI (OPAD) до RSD
дин.0,15071835
1 OpenPad AI (OPAD) до UZS
soʻm17,98794767
1 OpenPad AI (OPAD) до ALL
L0,1242176
1 OpenPad AI (OPAD) до ANG
ƒ0,00267247
1 OpenPad AI (OPAD) до AWG
ƒ0,0026874
1 OpenPad AI (OPAD) до BBD
$0,002986
1 OpenPad AI (OPAD) до BAM
KM0,00250824
1 OpenPad AI (OPAD) до BIF
Fr4,390913
1 OpenPad AI (OPAD) до BND
$0,00192597
1 OpenPad AI (OPAD) до BSD
$0,001493
1 OpenPad AI (OPAD) до JMD
$0,23895465
1 OpenPad AI (OPAD) до KHR
5,99597758
1 OpenPad AI (OPAD) до KMF
Fr0,633032
1 OpenPad AI (OPAD) до LAK
32,45652109
1 OpenPad AI (OPAD) до LKR
රු0,45187138
1 OpenPad AI (OPAD) до MDL
L0,02526156
1 OpenPad AI (OPAD) до MGA
Ar6,66517004
1 OpenPad AI (OPAD) до MOP
P0,01191414
1 OpenPad AI (OPAD) до MVR
0,0228429
1 OpenPad AI (OPAD) до MWK
MK2,5830393
1 OpenPad AI (OPAD) до MZN
MT0,09541763
1 OpenPad AI (OPAD) до NPR
रु0,20927381
1 OpenPad AI (OPAD) до PYG
10,513706
1 OpenPad AI (OPAD) до RWF
Fr2,163357
1 OpenPad AI (OPAD) до SBD
$0,01227246
1 OpenPad AI (OPAD) до SCR
0,02061833
1 OpenPad AI (OPAD) до SRD
$0,05925717
1 OpenPad AI (OPAD) до SVC
$0,01301896
1 OpenPad AI (OPAD) до SZL
L0,02584383
1 OpenPad AI (OPAD) до TMT
m0,0052255
1 OpenPad AI (OPAD) до TND
د.ت0,00437449
1 OpenPad AI (OPAD) до TTD
$0,01009268
1 OpenPad AI (OPAD) до UGX
Sh5,201612
1 OpenPad AI (OPAD) до XAF
Fr0,842052
1 OpenPad AI (OPAD) до XCD
$0,0040311
1 OpenPad AI (OPAD) до XOF
Fr0,842052
1 OpenPad AI (OPAD) до XPF
Fr0,152286
1 OpenPad AI (OPAD) до BWP
P0,01996141
1 OpenPad AI (OPAD) до BZD
$0,002986
1 OpenPad AI (OPAD) до CVE
$0,1416857
1 OpenPad AI (OPAD) до DJF
Fr0,264261
1 OpenPad AI (OPAD) до DOP
$0,09507424
1 OpenPad AI (OPAD) до DZD
د.ج0,1942393
1 OpenPad AI (OPAD) до FJD
$0,00341897
1 OpenPad AI (OPAD) до GNF
Fr12,86966
1 OpenPad AI (OPAD) до GTQ
Q0,01140652
1 OpenPad AI (OPAD) до GYD
$0,31148459
1 OpenPad AI (OPAD) до ISK
kr0,182146

Ресурс OpenPad AI

Щоб дізнатися більше про OpenPad AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOpenPad AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про OpenPad AI

Скільки сьогодні коштує OpenPad AI (OPAD)?
Актуальна ціна OPAD у USD становить 0,001493 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OPAD до USD?
Поточна ціна OPAD до USD — $ 0,001493. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OpenPad AI?
Ринкова капіталізація OPAD — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OPAD?
Циркуляційна пропозиція OPAD — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OPAD?
OPAD досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OPAD?
Історична мінімальна ціна OPAD становила -- USD.
Який обсяг торгівлі OPAD?
Актуальний обсяг торгівлі OPAD за 24 години — $ 26,10K USD.
Чи підніметься ціна OPAD цього року?
OPAD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OPAD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:09:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OpenPad AI (OPAD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор OPAD до USD

Сума

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0,001493 USD

Торгувати OPAD

OPAD/USDT
$0,001493
$0,001493$0,001493
-0,33%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --