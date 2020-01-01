Токеноміка Ooki Token (OOKI) Дізнайтеся ключову інформацію про Ooki Token (OOKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ooki Token (OOKI) Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. Офіційний вебсайт: https://ooki.cc Whitepaper: https://ooki.gitbook.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B Купити OOKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ooki Token (OOKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ooki Token (OOKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 116,53K $ 116,53K $ 116,53K Загальна пропозиція: $ 13,84B $ 13,84B $ 13,84B Циркуляційна пропозиція: $ 13,72B $ 13,72B $ 13,72B FDV (повністю розведена вартість): $ 117,54K $ 117,54K $ 117,54K Історичний максимум: $ 0,05555 $ 0,05555 $ 0,05555 Історичний мінімум: $ 0,000009103665373472 $ 0,000009103665373472 $ 0,000009103665373472 Поточна ціна: $ 0,000008496 $ 0,000008496 $ 0,000008496 Дізнайтеся більше про ціну Ooki Token (OOKI)

Токеноміка Ooki Token (OOKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ooki Token (OOKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OOKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OOKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OOKI, досліджуйте ціну токена OOKI в реальному часі!

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