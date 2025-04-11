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Поточна ціна Ooga (OOGA)

USD

Графік ціни Ooga (OOGA) в реальному часі

$0.2684
$0.2684$0.2684
-4.95%(1D)

Дані та інформація про ціну OOGA в реальному часі

Поточна ціна Ooga (OOGA) сьогодні становить 0.2684 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна OOGA у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Ooga:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 57.53K USD
- Зміна ціни Ooga протягом дня – -4.95%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники OOGAUSD

Відстежуйте зміни ціни на Ooga за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.013978-4.95%
30 днів$ +0.1684+168.40%
60 днів$ +0.1684+168.40%
90 днів$ +0.1684+168.40%
Зміна ціни Ooga сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OOGA на $ -0.013978 (-4.95%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ooga за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.1684 (+168.40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ooga за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OOGA змінився на $ +0.1684 (+168.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ooga за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.1684 (+168.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну OOGA

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Ooga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.2504
$ 0.2504$ 0.2504

$ 0.2919
$ 0.2919$ 0.2919

$ 3.4
$ 3.4$ 3.4

-0.89%

-4.95%

+168.40%

Ринкова інформація OOGA

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 57.53K
$ 57.53K$ 57.53K

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Що таке Ooga (OOGA)

Ooga Booga — це спеціальний протокол агрегації ліквідності на Berachain, призначений для оптимізації обміну активами в екосистемі. Це розширене рішення сканує кілька децентралізованих бірж та інтегрованих платформ, щоб динамічно визначати найбільш сприятливі торгові шляхи. Завдяки інтелектуальним алгоритмам пошуку шляхів протокол виконує транзакції з мінімізованим впливом на ціну, забезпечуючи оптимальну вартість для користувачів.

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Прогноз ціни Ooga

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Ooga, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна OOGA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Ooga.

Історія ціни Ooga

Відстеження траєкторії ціни OOGA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії OOGA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Ooga.

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OOGA до місцевих валют

1 OOGA до VND
6,882.0444
1 OOGA до AUD
A$0.426756
1 OOGA до GBP
0.203984
1 OOGA до EUR
0.236192
1 OOGA до USD
$0.2684
1 OOGA до MYR
RM1.186328
1 OOGA до TRY
10.215304
1 OOGA до JPY
¥38.523452
1 OOGA до RUB
22.336248
1 OOGA до INR
23.103872
1 OOGA до IDR
Rp4,473.331544
1 OOGA до KRW
381.24878
1 OOGA до PHP
15.347112
1 OOGA до EGP
￡E.13.76892
1 OOGA до BRL
R$1.572824
1 OOGA до CAD
C$0.370392
1 OOGA до BDT
32.618652
1 OOGA до NGN
428.752896
1 OOGA до UAH
11.11176
1 OOGA до VES
Bs19.0564
1 OOGA до PKR
Rs75.264728
1 OOGA до KZT
138.706436
1 OOGA до THB
฿8.983348
1 OOGA до TWD
NT$8.688108
1 OOGA до AED
د.إ0.985028
1 OOGA до CHF
Fr0.217404
1 OOGA до HKD
HK$2.0801
1 OOGA до MAD
.د.م2.49612
1 OOGA до MXN
$5.456572

Ресурс Ooga

Щоб дізнатися більше про Ooga, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтOoga
Оглядач блокчейну

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 OOGA = 0.2684 USD

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$0.2684
$0.2684$0.2684
+6.46%

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