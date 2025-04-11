Що таке Ooga (OOGA)

Ooga Booga — це спеціальний протокол агрегації ліквідності на Berachain, призначений для оптимізації обміну активами в екосистемі. Це розширене рішення сканує кілька децентралізованих бірж та інтегрованих платформ, щоб динамічно визначати найбільш сприятливі торгові шляхи. Завдяки інтелектуальним алгоритмам пошуку шляхів протокол виконує транзакції з мінімізованим впливом на ціну, забезпечуючи оптимальну вартість для користувачів.

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Прогноз ціни Ooga

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Історія ціни Ooga

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OOGA до місцевих валют

1 OOGA до VND ₫ 6,882.0444 1 OOGA до AUD A$ 0.426756 1 OOGA до GBP ￡ 0.203984 1 OOGA до EUR € 0.236192 1 OOGA до USD $ 0.2684 1 OOGA до MYR RM 1.186328 1 OOGA до TRY ₺ 10.215304 1 OOGA до JPY ¥ 38.523452 1 OOGA до RUB ₽ 22.336248 1 OOGA до INR ₹ 23.103872 1 OOGA до IDR Rp 4,473.331544 1 OOGA до KRW ₩ 381.24878 1 OOGA до PHP ₱ 15.347112 1 OOGA до EGP ￡E. 13.76892 1 OOGA до BRL R$ 1.572824 1 OOGA до CAD C$ 0.370392 1 OOGA до BDT ৳ 32.618652 1 OOGA до NGN ₦ 428.752896 1 OOGA до UAH ₴ 11.11176 1 OOGA до VES Bs 19.0564 1 OOGA до PKR Rs 75.264728 1 OOGA до KZT ₸ 138.706436 1 OOGA до THB ฿ 8.983348 1 OOGA до TWD NT$ 8.688108 1 OOGA до AED د.إ 0.985028 1 OOGA до CHF Fr 0.217404 1 OOGA до HKD HK$ 2.0801 1 OOGA до MAD .د.م 2.49612 1 OOGA до MXN $ 5.456572

Ресурс Ooga

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