Токеноміка Ondo DeFAI (ONDOAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Ondo DeFAI (ONDOAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ondo DeFAI (ONDOAI) Інструменти DeFAI в парі з OndoUSD, стабільним активом, забезпеченим ОВДП, гарантують фінансову стабільність, стійкість до інфляції та плавну масштабованість. Ondo DeFAI з'єднує ринок ОВДП обсягом 24 трильйони $ з багатотрильйонним ринком штучного інтелекту. Ondo DeFAI ─ це новаторський DeFAI рівня 2, побудований на ONDO. Ondo DeFAI надає користувачам інфляційно-стійких ШІ-агентів та інструменти для безперебійного управління портфелем, рішень для ліквідності та масштабованої фінансової автоматизації. Офіційний вебсайт: https://ondoai.org/ Whitepaper: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Купити ONDOAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ondo DeFAI (ONDOAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ondo DeFAI (ONDOAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 699,00K $ 699,00K $ 699,00K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0098 $ 0,0098 $ 0,0098 Історичний мінімум: $ 0,000709681294789261 $ 0,000709681294789261 $ 0,000709681294789261 Поточна ціна: $ 0,000699 $ 0,000699 $ 0,000699 Дізнайтеся більше про ціну Ondo DeFAI (ONDOAI)

Токеноміка Ondo DeFAI (ONDOAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ondo DeFAI (ONDOAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ONDOAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ONDOAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ONDOAI, досліджуйте ціну токена ONDOAI в реальному часі!

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