Токеноміка Open Meta City (OMZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Open Meta City (OMZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Open Meta City (OMZ) Open Meta City — це платформа Own to Earn (O2E), яка поєднує Web 2 і Web 3, щоб трансформувати сферу нерухомості та залучити громаду. Платформа спрямована на масове впровадження, заохочуючи користувачів покращити свій цифровий і фізичний досвід через гейміфікацію, освітні ініціативи та токенізацію. Вона поєднує віртуальний досвід з елементами реального життя та сприяє створенню динамічної спільноти, де користувачі можуть брати участь у різноманітних подіях і заходах. Офіційний вебсайт: https://openmeta.city Whitepaper: https://openmetacity.gitbook.io Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676 Купити OMZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Open Meta City (OMZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Open Meta City (OMZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,18M $ 8,18M $ 8,18M Історичний максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Історичний мінімум: $ 0,024197755028998087 $ 0,024197755028998087 $ 0,024197755028998087 Поточна ціна: $ 0,04088 $ 0,04088 $ 0,04088 Дізнайтеся більше про ціну Open Meta City (OMZ)

Токеноміка Open Meta City (OMZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Open Meta City (OMZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMZ, досліджуйте ціну токена OMZ в реальному часі!

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