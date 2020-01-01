Токеноміка Doge Eat Doge (OMNOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Doge Eat Doge (OMNOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doge Eat Doge (OMNOM) Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Офіційний вебсайт: https://omnomtoken.dog/ Оглядач блокчейну: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Купити OMNOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doge Eat Doge (OMNOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doge Eat Doge (OMNOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,09M $ 3,09M $ 3,09M Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 310,00T $ 310,00T $ 310,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 9,97M $ 9,97M $ 9,97M Історичний максимум: $ 0,000000275 $ 0,000000275 $ 0,000000275 Історичний мінімум: $ 0,000000000391902867 $ 0,000000000391902867 $ 0,000000000391902867 Поточна ціна: $ 0,0000000099688 $ 0,0000000099688 $ 0,0000000099688 Дізнайтеся більше про ціну Doge Eat Doge (OMNOM)

Токеноміка Doge Eat Doge (OMNOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doge Eat Doge (OMNOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMNOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMNOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMNOM, досліджуйте ціну токена OMNOM в реальному часі!

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