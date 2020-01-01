Токеноміка OMNIA Protocol (OMNIA) Дізнайтеся ключову інформацію про OMNIA Protocol (OMNIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OMNIA Protocol (OMNIA) OMNIA Protocol — це постачальник RPC, який надає пріоритет dePIN та агрегації. Завдяки використанню стратегій MEV ми дозволяємо користувачам і платформам B2C у Web3, включаючи гаманці, dApp і DEX, отримувати вигоду від монетизації інфраструктури. OMNIA Protocol підтримує і захищає вас від нападок або навіть спроб шахрайства в режимі реального часу. Офіційний вебсайт: https://omniatech.io Whitepaper: https://whitepaper.omniatech.io Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Купити OMNIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OMNIA Protocol (OMNIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OMNIA Protocol (OMNIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Історичний максимум: $ 1,9103 $ 1,9103 $ 1,9103 Історичний мінімум: $ 0,011735393390008573 $ 0,011735393390008573 $ 0,011735393390008573 Поточна ціна: $ 0,0116 $ 0,0116 $ 0,0116 Дізнайтеся більше про ціну OMNIA Protocol (OMNIA)

Токеноміка OMNIA Protocol (OMNIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OMNIA Protocol (OMNIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMNIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMNIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMNIA, досліджуйте ціну токена OMNIA в реальному часі!

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