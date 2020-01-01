Токеноміка Omni Network (OMNI) Дізнайтеся ключову інформацію про Omni Network (OMNI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Omni Network (OMNI) Omni ─ це нативний протокол сумісності на базі Ethereum, який встановлює зв'язок з низькою затримкою між усіма ролапами Ethereum. Omni пропонує безпечну, продуктивну і глобально сумісну архітектуру, яка представляє Ethereum як єдину уніфіковану операційну систему як для користувачів, так і для розробників. Офіційний вебсайт: https://omni.network/ Whitepaper: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Купити OMNI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Omni Network (OMNI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Omni Network (OMNI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,98M $ 52,98M $ 52,98M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 34,47M $ 34,47M $ 34,47M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 49,48 $ 49,48 $ 49,48 Історичний мінімум: $ 1,4142255891737003 $ 1,4142255891737003 $ 1,4142255891737003 Поточна ціна: $ 1,537 $ 1,537 $ 1,537 Дізнайтеся більше про ціну Omni Network (OMNI)

Токеноміка Omni Network (OMNI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Omni Network (OMNI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMNI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMNI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMNI, досліджуйте ціну токена OMNI в реальному часі!

Як купити OMNI Зацікавлені в додаванні Omni Network (OMNI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі OMNI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити OMNI на MEXC зараз!

Історія ціни Omni Network (OMNI) Аналіз історії ціни OMNI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни OMNI прямо зараз!

Прогноз ціни OMNI Хочете знати, куди рухається OMNI? Наша сторінка прогнозу ціни OMNI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена OMNI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!