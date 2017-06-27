Токеноміка OmiseGo (OMG) Дізнайтеся ключову інформацію про OmiseGo (OMG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OmiseGo (OMG) OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Офіційний вебсайт: https://omg.network/ Whitepaper: https://docs.omg.network/ Оглядач блокчейну: https://omg.eco/blockexplorer Купити OMG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OmiseGo (OMG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OmiseGo (OMG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,77M $ 25,77M $ 25,77M Загальна пропозиція: $ 140,25M $ 140,25M $ 140,25M Циркуляційна пропозиція: $ 140,25M $ 140,25M $ 140,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,77M $ 25,77M $ 25,77M Історичний максимум: $ 20,072 $ 20,072 $ 20,072 Історичний мінімум: $ 0,1702379258498374 $ 0,1702379258498374 $ 0,1702379258498374 Поточна ціна: $ 0,18373 $ 0,18373 $ 0,18373 Дізнайтеся більше про ціну OmiseGo (OMG)

Токеноміка OmiseGo (OMG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OmiseGo (OMG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMG, досліджуйте ціну токена OMG в реальному часі!

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