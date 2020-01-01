Токеноміка omChain (OMC) Дізнайтеся ключову інформацію про omChain (OMC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація omChain (OMC) What is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works. Офіційний вебсайт: https://omchain.io Whitepaper: https://docs.omchain.io Оглядач блокчейну: https://explorer.omchain.io Купити OMC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни omChain (OMC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена omChain (OMC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,48K $ 32,48K $ 32,48K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 92,81M $ 92,81M $ 92,81M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,04478 $ 0,04478 $ 0,04478 Історичний мінімум: $ 0,001999036547342038 $ 0,001999036547342038 $ 0,001999036547342038 Поточна ціна: $ 0,00035 $ 0,00035 $ 0,00035 Дізнайтеся більше про ціну omChain (OMC)

Токеноміка omChain (OMC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки omChain (OMC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OMC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OMC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OMC, досліджуйте ціну токена OMC в реальному часі!

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