Токеноміка OKAMI Project (OKM) Дізнайтеся ключову інформацію про OKAMI Project (OKM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OKAMI Project (OKM) Okami надає унікальну послугу Web3-гаманця і кредитні картки, які дозволяють користувачам робити внесок у суспільство, інвестуючи та торгуючи криптовалютою. Коли користувачі використовують картку OKAMI, кредитну картку, прив’язану до гаманця OKAMI, комісії, пов’язані з карткою, перераховуються організаціям із захисту тварин. Крім того, монети OKAMI (OKM), що зберігаються в гаманці OKAMI, витрачаються під час транзакцій, причому частина з них розподіляється на підтримку заходів із захисту тварин. Офіційний вебсайт: https://okami.org/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Купити OKM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OKAMI Project (OKM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OKAMI Project (OKM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0005 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00001999 $ 0,00001999 $ 0,00001999 Дізнайтеся більше про ціну OKAMI Project (OKM)

Токеноміка OKAMI Project (OKM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OKAMI Project (OKM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OKM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OKM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OKM, досліджуйте ціну токена OKM в реальному часі!

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