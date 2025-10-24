Актуальна ціна OKI сьогодні становить 0.6392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OKI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OKI сьогодні становить 0.6392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OKI на MEXC вже зараз.

Курс OKI (OKI)

Актуальна ціна 1 OKI до USD:

$0,6392
-0,12%1D
USD
Графік ціни OKI (OKI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:09:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OKI (OKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,6373
Мін. за 24 год
$ 0,6412
Макс. за 24 год

$ 0,6373
$ 0,6412
--
--
-0,02%

-0,12%

-10,92%

-10,92%

Актуальна ціна OKI (OKI) становить $ 0,6392. За останні 24 години OKI торгувався між мінімумом у $ 0,6373 і максимумом у $ 0,6412, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OKI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то OKI змінився на -0,02% за останню годину, -0,12% за 24 години та на -10,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OKI (OKI)

--
----

$ 55,28K
$ 55,28K$ 55,28K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

XLAYER

Поточна ринкова капіталізація OKI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,28K. Циркуляційна пропозиція OKI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни OKI (OKI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на OKI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000768-0,12%
30 днів$ -0,0435-6,38%
60 днів$ +0,5392+539,20%
90 днів$ +0,5392+539,20%
Зміна ціни OKI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OKI на $ -0,000768 (-0,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OKI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0435 (-6,38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OKI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OKI змінився на $ +0,5392 (+539,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OKI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,5392 (+539,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OKI (OKI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OKI зараз.

Що таке OKI (OKI)

Поєднання активів реального світу з DeFi. Протокол інфраструктури RWA-NFT на @XLayerOfficial.

Проєкт OKI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OKI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу OKI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про OKI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі OKI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни OKI (USD)

Скільки коштуватиме OKI (OKI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OKI (OKI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OKI.

Перегляньте прогноз ціни OKI вже зараз!

Токеноміка OKI (OKI)

Розуміння токеноміки OKI (OKI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OKI зараз!

Як купити OKI (OKI)

Шукаєте як купити OKI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати OKI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OKI до місцевих валют

Ресурс OKI

Щоб дізнатися більше про OKI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про OKI

Скільки сьогодні коштує OKI (OKI)?
Актуальна ціна OKI у USD становить 0,6392 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OKI до USD?
Поточна ціна OKI до USD — $ 0,6392. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OKI?
Ринкова капіталізація OKI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OKI?
Циркуляційна пропозиція OKI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OKI?
OKI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OKI?
Історична мінімальна ціна OKI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі OKI?
Актуальний обсяг торгівлі OKI за 24 години — $ 55,28K USD.
Чи підніметься ціна OKI цього року?
OKI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OKI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для OKI (OKI)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

