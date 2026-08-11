Сьогоднішня ціна OIL(BRENT)

Поточна ціна OIL(BRENT) (OIL(BRENT)) сьогодні становить --, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OIL(BRENT) до UAH становить -- за OIL(BRENT).

OIL(BRENT) наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- OIL(BRENT). Протягом останніх 24 годин OIL(BRENT) торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці OIL(BRENT) змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OIL(BRENT) (OIL(BRENT))

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація OIL(BRENT) — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OIL(BRENT) — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.