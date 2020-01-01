Токеноміка Space Nation (OIK) Дізнайтеся ключову інформацію про Space Nation (OIK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Space Nation (OIK) Space Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі. В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів. Офіційний вебсайт: https://spacenation.online/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Купити OIK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Space Nation (OIK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Space Nation (OIK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,83M $ 9,83M $ 9,83M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 165,79M $ 165,79M $ 165,79M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Історичний мінімум: $ 0,01431035188800632 $ 0,01431035188800632 $ 0,01431035188800632 Поточна ціна: $ 0,05931 $ 0,05931 $ 0,05931 Дізнайтеся більше про ціну Space Nation (OIK)

Токеноміка Space Nation (OIK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Space Nation (OIK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OIK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OIK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OIK, досліджуйте ціну токена OIK в реальному часі!

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