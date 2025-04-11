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Поточна ціна Space Nation (OIK)

USD

Графік ціни Space Nation (OIK) в реальному часі

$0.025
$0.025$0.025
-9.05%(1D)

Дані та інформація про ціну OIK в реальному часі

Поточна ціна Space Nation (OIK) сьогодні становить 0.02528 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OIK у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Space Nation:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 435.23K USD
- Зміна ціни Space Nation протягом дня – -9.05%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники OIKUSD

Відстежуйте зміни ціни на Space Nation за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0024876-9.04%
30 днів$ -0.15782-86.20%
60 днів$ -0.01472-36.80%
90 днів$ -0.01472-36.80%
Зміна ціни Space Nation сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OIK на $ -0.0024876 (-9.04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Space Nation за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.15782 (-86.20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Space Nation за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OIK змінився на $ -0.01472 (-36.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Space Nation за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.01472 (-36.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну OIK

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Space Nation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0249
$ 0.0249$ 0.0249

$ 0.02952
$ 0.02952$ 0.02952

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

-0.98%

-9.04%

+5.77%

Ринкова інформація OIK

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 435.23K
$ 435.23K$ 435.23K

0.00
0.00 0.00

Що таке Space Nation (OIK)

Space Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі. В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів.

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Прогноз ціни Space Nation

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Space Nation, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна OIK? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Space Nation.

Історія ціни Space Nation

Відстеження траєкторії ціни OIK надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії OIK. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Space Nation.

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OIK до місцевих валют

1 OIK до VND
648.20448
1 OIK до AUD
A$0.0401952
1 OIK до GBP
0.0192128
1 OIK до EUR
0.0222464
1 OIK до USD
$0.02528
1 OIK до MYR
RM0.1117376
1 OIK до TRY
0.9621568
1 OIK до JPY
¥3.6284384
1 OIK до RUB
2.1038016
1 OIK до INR
2.1761024
1 OIK до IDR
Rp421.3331648
1 OIK до KRW
35.908976
1 OIK до PHP
1.4455104
1 OIK до EGP
￡E.1.296864
1 OIK до BRL
R$0.1481408
1 OIK до CAD
C$0.0348864
1 OIK до BDT
3.0722784
1 OIK до NGN
40.3832832
1 OIK до UAH
1.046592
1 OIK до VES
Bs1.79488
1 OIK до PKR
Rs7.0890176
1 OIK до KZT
13.0644512
1 OIK до THB
฿0.8461216
1 OIK до TWD
NT$0.8183136
1 OIK до AED
د.إ0.0927776
1 OIK до CHF
Fr0.0204768
1 OIK до HKD
HK$0.19592
1 OIK до MAD
.د.م0.235104
1 OIK до MXN
$0.5139424

Ресурс Space Nation

Щоб дізнатися більше про Space Nation, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSpace Nation
Оглядач блокчейну

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OIK
USD

1 OIK = 0.02528 USD

Торгівля

OIKUSDT
$0.02528
$0.02528$0.02528
-10.64%

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