Що таке Space Nation (OIK)

Space Nation — це новатор у сфері розваг, який представляє метавсесвіт нового покоління, що гармонійно поєднує гейминг, штучний інтелект і стійку віртуальну економіку. Метавсесвіт — це неминуче майбутнє, і його основа лежить не лише в технологіях та контенті, а й у простій, ефективній та стабільній економічній моделі. В основі концепції Space Nation — є провідна MMORPG Web3, що створює відкриту та динамічну екосистему, де геймери та ШІ співіснують у масштабному, дивовижному всесвіті. Розширюючись на кілька ігор, трансмедійні історії та інші медіаформати, Space Nation прагне збудувати метавсесвіт, здатний об’єднати сотні мільйонів користувачів і встановити новий стандарт для віртуальних світів.

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OIK до місцевих валют

1 OIK до VND ₫ 648.20448 1 OIK до AUD A$ 0.0401952 1 OIK до GBP ￡ 0.0192128 1 OIK до EUR € 0.0222464 1 OIK до USD $ 0.02528 1 OIK до MYR RM 0.1117376 1 OIK до TRY ₺ 0.9621568 1 OIK до JPY ¥ 3.6284384 1 OIK до RUB ₽ 2.1038016 1 OIK до INR ₹ 2.1761024 1 OIK до IDR Rp 421.3331648 1 OIK до KRW ₩ 35.908976 1 OIK до PHP ₱ 1.4455104 1 OIK до EGP ￡E. 1.296864 1 OIK до BRL R$ 0.1481408 1 OIK до CAD C$ 0.0348864 1 OIK до BDT ৳ 3.0722784 1 OIK до NGN ₦ 40.3832832 1 OIK до UAH ₴ 1.046592 1 OIK до VES Bs 1.79488 1 OIK до PKR Rs 7.0890176 1 OIK до KZT ₸ 13.0644512 1 OIK до THB ฿ 0.8461216 1 OIK до TWD NT$ 0.8183136 1 OIK до AED د.إ 0.0927776 1 OIK до CHF Fr 0.0204768 1 OIK до HKD HK$ 0.19592 1 OIK до MAD .د.م 0.235104 1 OIK до MXN $ 0.5139424

Ресурс Space Nation

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