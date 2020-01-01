Токеноміка Oggy inu (OGGYETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Oggy inu (OGGYETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oggy inu (OGGYETH) Oggy inu - перший у світі мемкоїн, який зареєстрував авторське право в Бюро авторських прав США, що поєднує в собі багато корисних застосунків: Оплата, Гаманець, ШІ, Ставки, а також співпраця з клубами та спортивними заходами по всьому світу. Офіційний вебсайт: https://oggyinu.com/ Whitepaper: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Купити OGGYETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oggy inu (OGGYETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oggy inu (OGGYETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,51K $ 27,51K $ 27,51K Загальна пропозиція: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B Циркуляційна пропозиція: $ 201,27B $ 201,27B $ 201,27B FDV (повністю розведена вартість): $ 57,41K $ 57,41K $ 57,41K Історичний максимум: $ 0,00002336 $ 0,00002336 $ 0,00002336 Історичний мінімум: $ 0,000000055800536439 $ 0,000000055800536439 $ 0,000000055800536439 Поточна ціна: $ 0,0000001367 $ 0,0000001367 $ 0,0000001367 Дізнайтеся більше про ціну Oggy inu (OGGYETH)

Токеноміка Oggy inu (OGGYETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oggy inu (OGGYETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OGGYETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OGGYETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OGGYETH, досліджуйте ціну токена OGGYETH в реальному часі!

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