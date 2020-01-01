Токеноміка ONFA Token (OFT) Дізнайтеся ключову інформацію про ONFA Token (OFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ONFA Token (OFT) ONFA — це універсальний і зручний криптовалютний гаманець, який дозволяє користувачам зберігати, управляти і торгувати різними криптовалютами з легкістю. Офіційний вебсайт: https://onfa.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Купити OFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ONFA Token (OFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ONFA Token (OFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 109,38M $ 109,38M $ 109,38M Історичний максимум: $ 1,622 $ 1,622 $ 1,622 Історичний мінімум: $ 0,12831404520187653 $ 0,12831404520187653 $ 0,12831404520187653 Поточна ціна: $ 0,3646 $ 0,3646 $ 0,3646 Дізнайтеся більше про ціну ONFA Token (OFT)

Токеноміка ONFA Token (OFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ONFA Token (OFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OFT, досліджуйте ціну токена OFT в реальному часі!

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