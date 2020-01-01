Токеноміка Openfabric AI (OFN) Дізнайтеся ключову інформацію про Openfabric AI (OFN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Openfabric AI (OFN) Openfabric AI — це децентралізований протокол штучного інтелекту рівня 1 для створення та підключення застосунків штучного інтелекту. У протоколі використано потужність блокчейну, передової криптографії та новітньої інфраструктури, щоб створити нову основу для застосунків штучного інтелекту. У нашій екосистемі кожен має швидкий, легкий, недорогий і безпроблемний доступ до потужного ШІ. Офіційний вебсайт: https://openfabric.ai/ Whitepaper: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 Купити OFN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Openfabric AI (OFN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Openfabric AI (OFN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,27M $ 4,27M $ 4,27M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 174,85M $ 174,85M $ 174,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,21M $ 12,21M $ 12,21M Історичний максимум: $ 0,9178 $ 0,9178 $ 0,9178 Історичний мінімум: $ 0,02436592200355394 $ 0,02436592200355394 $ 0,02436592200355394 Поточна ціна: $ 0,02442 $ 0,02442 $ 0,02442 Дізнайтеся більше про ціну Openfabric AI (OFN)

Токеноміка Openfabric AI (OFN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Openfabric AI (OFN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OFN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OFN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OFN, досліджуйте ціну токена OFN в реальному часі!

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