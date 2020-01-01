Токеноміка Orbiter Finance (OBT) Дізнайтеся ключову інформацію про Orbiter Finance (OBT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Orbiter Finance (OBT) Orbiter Finance — це протокол інтероперабельності на основі ZK, який підвищує безпеку взаємодії блокчейну, безперебійну інтероперабельність і зменшує фрагментацію ліквідності завдяки інноваційним рішенням, таким як універсальний кросчейн-протокол і абстракція акаунту Omni, спрямовуючись на переосмислення досвіду Web3 в еру омнічейну. Офіційний вебсайт: https://www.orbiter.finance Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Купити OBT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Orbiter Finance (OBT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Orbiter Finance (OBT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,19M $ 20,19M $ 20,19M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,10B $ 3,10B $ 3,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 65,13M $ 65,13M $ 65,13M Історичний максимум: $ 0,033718 $ 0,033718 $ 0,033718 Історичний мінімум: $ 0,006442685632095647 $ 0,006442685632095647 $ 0,006442685632095647 Поточна ціна: $ 0,006513 $ 0,006513 $ 0,006513 Дізнайтеся більше про ціну Orbiter Finance (OBT)

Токеноміка Orbiter Finance (OBT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Orbiter Finance (OBT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OBT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OBT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OBT, досліджуйте ціну токена OBT в реальному часі!

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