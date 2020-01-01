Токеноміка Obi Real Estate (OBICOIN)
Інформація Obi Real Estate (OBICOIN)
OBICOIN – це перший у світі утиліті токен нерухомості від OBI Labs, має намір докорінно змінити ринок завдяки запуску на інноваційній біржі. Цей токен обмежений 1 мільярдом, що робить його дефляційним активом у величезній трильйонній індустрії нерухомості, який приваблює інвесторів своєю дефіцитністю. Екосистема OBI сприяє створенню взаємовигідного середовища для всіх зацікавлених сторін. Власники нерухомості користуються нульовими комісійними, що збільшує маржу прибутку. Покупці мають доступ до більш широкого вибору нерухомості, а оператори OBI можуть використовувати різні джерела доходу. Цей симбіоз демократизує ринок нерухомості, розширюючи можливості спільноти та покращуючи користувацький досвід. OBICOIN є ключовим інноватором у цьому секторі, який переосмислює операції з нерухомістю та право власності, відповідаючи сучасним потребам динамічного світу нерухомості.
Токеноміка та аналіз ціни Obi Real Estate (OBICOIN)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Obi Real Estate (OBICOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Obi Real Estate (OBICOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Obi Real Estate (OBICOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів OBICOIN, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OBICOIN, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Obi Real Estate (OBICOIN)
Сума
1 OBICOIN = 0.01083 USD