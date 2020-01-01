Токеноміка Obi Real Estate (OBICOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Obi Real Estate (OBICOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Obi Real Estate (OBICOIN) OBICOIN – це перший у світі утиліті токен нерухомості від OBI Labs, має намір докорінно змінити ринок завдяки запуску на інноваційній біржі. Цей токен обмежений 1 мільярдом, що робить його дефляційним активом у величезній трильйонній індустрії нерухомості, який приваблює інвесторів своєю дефіцитністю. Екосистема OBI сприяє створенню взаємовигідного середовища для всіх зацікавлених сторін. Власники нерухомості користуються нульовими комісійними, що збільшує маржу прибутку. Покупці мають доступ до більш широкого вибору нерухомості, а оператори OBI можуть використовувати різні джерела доходу. Цей симбіоз демократизує ринок нерухомості, розширюючи можливості спільноти та покращуючи користувацький досвід. OBICOIN є ключовим інноватором у цьому секторі, який переосмислює операції з нерухомістю та право власності, відповідаючи сучасним потребам динамічного світу нерухомості. Офіційний вебсайт: www.obirealestate.com Whitepaper: https://obirealestate.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Купити OBICOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Obi Real Estate (OBICOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Obi Real Estate (OBICOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M Історичний максимум: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Історичний мінімум: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Поточна ціна: $ 0.01083 $ 0.01083 $ 0.01083 Дізнайтеся більше про ціну Obi Real Estate (OBICOIN)

Токеноміка Obi Real Estate (OBICOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Obi Real Estate (OBICOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OBICOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OBICOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OBICOIN, досліджуйте ціну токена OBICOIN в реальному часі!

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