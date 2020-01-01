Токеноміка Oasys Token (OAS) Дізнайтеся ключову інформацію про Oasys Token (OAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oasys Token (OAS) Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain. Офіційний вебсайт: https://www.oasys.games/ Whitepaper: https://docs.oasys.games/ Оглядач блокчейну: https://scan.oasys.games/ Купити OAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oasys Token (OAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oasys Token (OAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 45,20M $ 45,20M $ 45,20M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 4,44B $ 4,44B $ 4,44B FDV (повністю розведена вартість): $ 101,90M $ 101,90M $ 101,90M Історичний максимум: $ 0,33079 $ 0,33079 $ 0,33079 Історичний мінімум: $ 0,010242703719693148 $ 0,010242703719693148 $ 0,010242703719693148 Поточна ціна: $ 0,01019 $ 0,01019 $ 0,01019 Дізнайтеся більше про ціну Oasys Token (OAS)

Токеноміка Oasys Token (OAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oasys Token (OAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OAS, досліджуйте ціну токена OAS в реальному часі!

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