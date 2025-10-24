Актуальна ціна Nyx Eternal сьогодні становить 0.0001604 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nyx Eternal сьогодні становить 0.0001604 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYX на MEXC вже зараз.

Логотип Nyx Eternal

Курс Nyx Eternal (NYX)

Актуальна ціна 1 NYX до USD:

$0,0001603
$0,0001603$0,0001603
-22,56%1D
USD
Графік ціни Nyx Eternal (NYX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:08:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nyx Eternal (NYX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0001385
$ 0,0001385$ 0,0001385
Мін. за 24 год
$ 0,00021
$ 0,00021$ 0,00021
Макс. за 24 год

$ 0,0001385
$ 0,0001385$ 0,0001385

$ 0,00021
$ 0,00021$ 0,00021

--
----

--
----

-21,49%

-22,56%

-3,55%

-3,55%

Актуальна ціна Nyx Eternal (NYX) становить $ 0,0001604. За останні 24 години NYX торгувався між мінімумом у $ 0,0001385 і максимумом у $ 0,00021, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYX становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то NYX змінився на -21,49% за останню годину, -22,56% за 24 години та на -3,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyx Eternal (NYX)

--
----

$ 57,53K
$ 57,53K$ 57,53K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Nyx Eternal — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,53K. Циркуляційна пропозиція NYX — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Nyx Eternal (NYX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Nyx Eternal за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000046699-22,56%
30 днів$ -0,0018396-91,98%
60 днів$ -0,0018396-91,98%
90 днів$ -0,0018396-91,98%
Зміна ціни Nyx Eternal сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NYX на $ -0,000046699 (-22,56%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nyx Eternal за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0018396 (-91,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nyx Eternal за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NYX змінився на $ -0,0018396 (-91,98%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nyx Eternal за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0018396 (-91,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Nyx Eternal (NYX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Nyx Eternal зараз.

Що таке Nyx Eternal (NYX)

NYX — це токен штучного інтелекту, названий на честь грецької богині ночі, з наративом «штучний інтелект, що живиться увагою», який набуває популярності та поширюється завдяки соціальним завданням і механізмам спалювання.

Проєкт Nyx Eternal доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Nyx Eternal. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NYX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Nyx Eternal у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Nyx Eternal безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Nyx Eternal (USD)

Скільки коштуватиме Nyx Eternal (NYX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nyx Eternal (NYX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nyx Eternal.

Перегляньте прогноз ціни Nyx Eternal вже зараз!

Токеноміка Nyx Eternal (NYX)

Розуміння токеноміки Nyx Eternal (NYX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NYX зараз!

Як купити Nyx Eternal (NYX)

Шукаєте як купити Nyx Eternal? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Nyx Eternal на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NYX до місцевих валют

1 Nyx Eternal (NYX) до VND
4,220926
1 Nyx Eternal (NYX) до AUD
A$0,000245412
1 Nyx Eternal (NYX) до GBP
0,0001203
1 Nyx Eternal (NYX) до EUR
0,000137944
1 Nyx Eternal (NYX) до USD
$0,0001604
1 Nyx Eternal (NYX) до MYR
RM0,000676888
1 Nyx Eternal (NYX) до TRY
0,00674482
1 Nyx Eternal (NYX) до JPY
¥0,0243808
1 Nyx Eternal (NYX) до ARS
ARS$0,237980668
1 Nyx Eternal (NYX) до RUB
0,013059768
1 Nyx Eternal (NYX) до INR
0,014086328
1 Nyx Eternal (NYX) до IDR
Rp2,673332264
1 Nyx Eternal (NYX) до PHP
0,009402648
1 Nyx Eternal (NYX) до EGP
￡E.0,007631832
1 Nyx Eternal (NYX) до BRL
R$0,000862952
1 Nyx Eternal (NYX) до CAD
C$0,00022456
1 Nyx Eternal (NYX) до BDT
0,01960088
1 Nyx Eternal (NYX) до NGN
0,23415994
1 Nyx Eternal (NYX) до COP
$0,6265625
1 Nyx Eternal (NYX) до ZAR
R.0,002779732
1 Nyx Eternal (NYX) до UAH
0,006703116
1 Nyx Eternal (NYX) до TZS
T.Sh.0,399004624
1 Nyx Eternal (NYX) до VES
Bs0,0340048
1 Nyx Eternal (NYX) до CLP
$0,1517384
1 Nyx Eternal (NYX) до PKR
Rs0,045284128
1 Nyx Eternal (NYX) до KZT
0,086096304
1 Nyx Eternal (NYX) до THB
฿0,005259516
1 Nyx Eternal (NYX) до TWD
NT$0,00494032
1 Nyx Eternal (NYX) до AED
د.إ0,000588668
1 Nyx Eternal (NYX) до CHF
Fr0,000126716
1 Nyx Eternal (NYX) до HKD
HK$0,001246308
1 Nyx Eternal (NYX) до AMD
֏0,061197412
1 Nyx Eternal (NYX) до MAD
.د.م0,001480492
1 Nyx Eternal (NYX) до MXN
$0,00295136
1 Nyx Eternal (NYX) до SAR
ريال0,0006015
1 Nyx Eternal (NYX) до ETB
Br0,024222004
1 Nyx Eternal (NYX) до KES
KSh0,020669144
1 Nyx Eternal (NYX) до JOD
د.أ0,0001137236
1 Nyx Eternal (NYX) до PLN
0,000583856
1 Nyx Eternal (NYX) до RON
лв0,000700948
1 Nyx Eternal (NYX) до SEK
kr0,001504552
1 Nyx Eternal (NYX) до BGN
лв0,000269472
1 Nyx Eternal (NYX) до HUF
Ft0,053897608
1 Nyx Eternal (NYX) до CZK
0,003358776
1 Nyx Eternal (NYX) до KWD
د.ك0,0000490824
1 Nyx Eternal (NYX) до ILS
0,000527716
1 Nyx Eternal (NYX) до BOB
Bs0,001105156
1 Nyx Eternal (NYX) до AZN
0,00027268
1 Nyx Eternal (NYX) до TJS
SM0,001480492
1 Nyx Eternal (NYX) до GEL
0,000434684
1 Nyx Eternal (NYX) до AOA
Kz0,146751564
1 Nyx Eternal (NYX) до BHD
.د.ب0,0000603104
1 Nyx Eternal (NYX) до BMD
$0,0001604
1 Nyx Eternal (NYX) до DKK
kr0,001031372
1 Nyx Eternal (NYX) до HNL
L0,004200876
1 Nyx Eternal (NYX) до MUR
0,007301408
1 Nyx Eternal (NYX) до NAD
$0,002778128
1 Nyx Eternal (NYX) до NOK
kr0,001600792
1 Nyx Eternal (NYX) до NZD
$0,000277492
1 Nyx Eternal (NYX) до PAB
B/.0,0001604
1 Nyx Eternal (NYX) до PGK
K0,000675284
1 Nyx Eternal (NYX) до QAR
ر.ق0,000582252
1 Nyx Eternal (NYX) до RSD
дин.0,01619238
1 Nyx Eternal (NYX) до UZS
soʻm1,932529676
1 Nyx Eternal (NYX) до ALL
L0,01334528
1 Nyx Eternal (NYX) до ANG
ƒ0,000287116
1 Nyx Eternal (NYX) до AWG
ƒ0,00028872
1 Nyx Eternal (NYX) до BBD
$0,0003208
1 Nyx Eternal (NYX) до BAM
KM0,000269472
1 Nyx Eternal (NYX) до BIF
Fr0,4717364
1 Nyx Eternal (NYX) до BND
$0,000206916
1 Nyx Eternal (NYX) до BSD
$0,0001604
1 Nyx Eternal (NYX) до JMD
$0,02567202
1 Nyx Eternal (NYX) до KHR
0,644176024
1 Nyx Eternal (NYX) до KMF
Fr0,0680096
1 Nyx Eternal (NYX) до LAK
3,486956452
1 Nyx Eternal (NYX) до LKR
රු0,048546664
1 Nyx Eternal (NYX) до MDL
L0,002713968
1 Nyx Eternal (NYX) до MGA
Ar0,716070512
1 Nyx Eternal (NYX) до MOP
P0,001279992
1 Nyx Eternal (NYX) до MVR
0,00245412
1 Nyx Eternal (NYX) до MWK
MK0,27750804
1 Nyx Eternal (NYX) до MZN
MT0,010251164
1 Nyx Eternal (NYX) до NPR
रु0,022483268
1 Nyx Eternal (NYX) до PYG
1,1295368
1 Nyx Eternal (NYX) до RWF
Fr0,2324196
1 Nyx Eternal (NYX) до SBD
$0,001318488
1 Nyx Eternal (NYX) до SCR
0,002215124
1 Nyx Eternal (NYX) до SRD
$0,006366276
1 Nyx Eternal (NYX) до SVC
$0,001398688
1 Nyx Eternal (NYX) до SZL
L0,002776524
1 Nyx Eternal (NYX) до TMT
m0,0005614
1 Nyx Eternal (NYX) до TND
د.ت0,000469972
1 Nyx Eternal (NYX) до TTD
$0,001084304
1 Nyx Eternal (NYX) до UGX
Sh0,5588336
1 Nyx Eternal (NYX) до XAF
Fr0,0904656
1 Nyx Eternal (NYX) до XCD
$0,00043308
1 Nyx Eternal (NYX) до XOF
Fr0,0904656
1 Nyx Eternal (NYX) до XPF
Fr0,0163608
1 Nyx Eternal (NYX) до BWP
P0,002144548
1 Nyx Eternal (NYX) до BZD
$0,0003208
1 Nyx Eternal (NYX) до CVE
$0,01522196
1 Nyx Eternal (NYX) до DJF
Fr0,0283908
1 Nyx Eternal (NYX) до DOP
$0,010214272
1 Nyx Eternal (NYX) до DZD
د.ج0,02086804
1 Nyx Eternal (NYX) до FJD
$0,000367316
1 Nyx Eternal (NYX) до GNF
Fr1,382648
1 Nyx Eternal (NYX) до GTQ
Q0,001225456
1 Nyx Eternal (NYX) до GYD
$0,033464252
1 Nyx Eternal (NYX) до ISK
kr0,0195688

Щоб дізнатися більше про Nyx Eternal, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Nyx Eternal

Скільки сьогодні коштує Nyx Eternal (NYX)?
Актуальна ціна NYX у USD становить 0,0001604 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NYX до USD?
Поточна ціна NYX до USD — $ 0,0001604. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nyx Eternal?
Ринкова капіталізація NYX — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NYX?
Циркуляційна пропозиція NYX — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NYX?
NYX досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NYX?
Історична мінімальна ціна NYX становила -- USD.
Який обсяг торгівлі NYX?
Актуальний обсяг торгівлі NYX за 24 години — $ 57,53K USD.
Чи підніметься ціна NYX цього року?
NYX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NYX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:08:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nyx Eternal (NYX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NYX до USD

Сума

NYX
NYX
USD
USD

1 NYX = 0,0001604 USD

Торгувати NYX

NYX/USDT
$0,0001603
$0,0001603$0,0001603
-22,70%

