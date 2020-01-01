Токеноміка NYM (NYM) Дізнайтеся ключову інформацію про NYM (NYM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NYM (NYM) NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Офіційний вебсайт: https://nym.com/ Whitepaper: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Купити NYM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NYM (NYM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NYM (NYM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,60M $ 32,60M $ 32,60M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 812,77M $ 812,77M $ 812,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,11M $ 40,11M $ 40,11M Історичний максимум: $ 3,2638 $ 3,2638 $ 3,2638 Історичний мінімум: $ 0,03966313782793887 $ 0,03966313782793887 $ 0,03966313782793887 Поточна ціна: $ 0,04011 $ 0,04011 $ 0,04011 Дізнайтеся більше про ціну NYM (NYM)

Токеноміка NYM (NYM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NYM (NYM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NYM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NYM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NYM, досліджуйте ціну токена NYM в реальному часі!

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