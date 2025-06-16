Що таке NYLA (NYLA)

@AgentNyla — це токен ШІ-агента, розгорнутий у мережі Bonk. Користувачі можуть взаємодіяти з ним через X для виконання транзакцій ончейн, генерації криптогаманців, створення токенів (зі суфіксом «NY») та керування архівами твітів. Він розроблений як універсальний інструмент, що поєднує соціальні, ШІ- та блокчейн-операції.

Проєкт NYLA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями NYLA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз курсу NYLA

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як NYLA, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NYLA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни NYLA.

Історія ціни NYLA

Відстеження траєкторії ціни NYLA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NYLA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни NYLA.

Токеноміка NYLA (NYLA)

Розуміння токеноміки NYLA (NYLA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NYLA зараз!

Як купити NYLA (NYLA)

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NYLA до місцевих валют

1 NYLA до VND ₫ 102,917965 1 NYLA до AUD A$ 0,00594472 1 NYLA до GBP ￡ 0,00285503 1 NYLA до EUR € 0,00336346 1 NYLA до USD $ 0,003911 1 NYLA до MYR RM 0,01658264 1 NYLA до TRY ₺ 0,15393696 1 NYLA до JPY ¥ 0,56423997 1 NYLA до RUB ₽ 0,30748282 1 NYLA до INR ₹ 0,33630689 1 NYLA до IDR Rp 64,11474384 1 NYLA до KRW ₩ 5,31383659 1 NYLA до PHP ₱ 0,22050218 1 NYLA до EGP ￡E. 0,19652775 1 NYLA до BRL R$ 0,02154961 1 NYLA до CAD C$ 0,00527985 1 NYLA до BDT ৳ 0,47808064 1 NYLA до NGN ₦ 6,04480249 1 NYLA до UAH ₴ 0,16250205 1 NYLA до VES Bs 0,3911 1 NYLA до PKR Rs 1,10665656 1 NYLA до KZT ₸ 2,00458305 1 NYLA до THB ฿ 0,12675551 1 NYLA до TWD NT$ 0,11513984 1 NYLA до AED د.إ 0,01435337 1 NYLA до CHF Fr 0,00316791 1 NYLA до HKD HK$ 0,03066224 1 NYLA до MAD .د.م 0,0355901 1 NYLA до MXN $ 0,07399612

Ресурс NYLA

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Люди також запитують: Інші запитання про NYLA Яка сьогодні ціна NYLA (NYLA)? Поточна ціна NYLA (NYLA) становить 0,003911 USD . Яка ринкова капіталізація NYLA (NYLA)? Поточна ринкова капіталізація NYLA становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції NYLA на ринкову ціну в реальному часі 0,003911 USD . Яка циркуляційна пропозиція NYLA (NYLA)? Поточна циркуляційна пропозиція NYLA (NYLA) становить -- USD . Яка була найвища ціна NYLA (NYLA)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна NYLA (NYLA) становить 0,006897 USD . Який обсяг торгівлі NYLA (NYLA) за 24 год? Обсяг торгівлі NYLA (NYLA) за 24 год становить $ 55,69K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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