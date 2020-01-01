Токеноміка AllianceBlock Nexera (NXRA) Дізнайтеся ключову інформацію про AllianceBlock Nexera (NXRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AllianceBlock Nexera (NXRA) Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Офіційний вебсайт: https://www.nexera.network/ Whitepaper: https://docs.nexera.network Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Купити NXRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AllianceBlock Nexera (NXRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AllianceBlock Nexera (NXRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,91M $ 8,91M $ 8,91M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,02B $ 1,02B $ 1,02B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,44M $ 17,44M $ 17,44M Історичний максимум: $ 0,29999 $ 0,29999 $ 0,29999 Історичний мінімум: $ 0,007350268823197849 $ 0,007350268823197849 $ 0,007350268823197849 Поточна ціна: $ 0,00872 $ 0,00872 $ 0,00872 Дізнайтеся більше про ціну AllianceBlock Nexera (NXRA)

Токеноміка AllianceBlock Nexera (NXRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AllianceBlock Nexera (NXRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NXRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NXRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NXRA, досліджуйте ціну токена NXRA в реальному часі!

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