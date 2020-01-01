Токеноміка NEXPACE (NXPC) Дізнайтеся ключову інформацію про NEXPACE (NXPC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NEXPACE (NXPC) NXPC — це основний токен екосистеми MapleStory Universe, призначений для фіксації та представлення цінності як внутрішньоігрової активності, так і ширшого зростання екосистеми. Він виконує кілька функцій: як утиліті токен, що використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 1, як засіб обміну для придбання кошиків NFT-предметів і як резервний актив для NESO — ігрової валюти, прив'язаної до NXPC. Гравці обмінюють NXPC на NESO для покращення предметів, а творці отримують NXPC як заохочення за створення цінності, дотримуючись прозорої моделі розподілу, що базується на половинному розподілі. Офіційний вебсайт: https://msu.io Whitepaper: https://docs.nexpace.io/ Оглядач блокчейну: https://msu-explorer.xangle.io/ Купити NXPC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NEXPACE (NXPC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NEXPACE (NXPC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 161,91M $ 161,91M $ 161,91M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 181,73M $ 181,73M $ 181,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 890,90M $ 890,90M $ 890,90M Історичний максимум: $ 3,8563 $ 3,8563 $ 3,8563 Історичний мінімум: $ 0,8685474562045794 $ 0,8685474562045794 $ 0,8685474562045794 Поточна ціна: $ 0,8909 $ 0,8909 $ 0,8909 Дізнайтеся більше про ціну NEXPACE (NXPC)

Токеноміка NEXPACE (NXPC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NEXPACE (NXPC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NXPC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NXPC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NXPC, досліджуйте ціну токена NXPC в реальному часі!

Як купити NXPC Зацікавлені в додаванні NEXPACE (NXPC) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі NXPC, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити NXPC на MEXC зараз!

Історія ціни NEXPACE (NXPC) Аналіз історії ціни NXPC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни NXPC прямо зараз!

Прогноз ціни NXPC Хочете знати, куди рухається NXPC? Наша сторінка прогнозу ціни NXPC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NXPC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!