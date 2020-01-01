Токеноміка Nura Labs (NURA) Дізнайтеся ключову інформацію про Nura Labs (NURA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nura Labs (NURA) Nura Labs — це студія інновацій Web3, яка займається створенням інтелектуальної, безпечної та масштабованої інфраструктури для децентралізованої економіки. Як розробник Nura Wallet, компанія поєднує технології блокчейну, штучного інтелекту та автоматизації для створення інструментів, які забезпечують корисність у реальному світі та масове впровадження. Офіційний вебсайт: https://nura.gg/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Купити NURA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nura Labs (NURA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nura Labs (NURA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,30M $ 6,30M $ 6,30M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 8,05B $ 8,05B $ 8,05B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,82M $ 7,82M $ 7,82M Історичний максимум: $ 0,002523 $ 0,002523 $ 0,002523 Історичний мінімум: $ 0,000646577487963092 $ 0,000646577487963092 $ 0,000646577487963092 Поточна ціна: $ 0,0007822 $ 0,0007822 $ 0,0007822 Дізнайтеся більше про ціну Nura Labs (NURA)

Токеноміка Nura Labs (NURA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nura Labs (NURA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NURA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NURA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NURA, досліджуйте ціну токена NURA в реальному часі!

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